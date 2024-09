Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La localidad Los Antiguos atraviesa por un particular conflicto entre su intendenta y un docente de una escuela pública. Zulma Neira, jefe comunal de esa ciudad del noroeste provincial, envió una nota a la directora de la Escuela Primaria N° 94 solicitando que se sancione al docente Agustín Mercado por publicar videos y memes en sus redes sociales personales.

En la nota, la intendenta cita el Estatuto Docente y señala que ejerce violencia hacia su persona a través de insultos que la denigran como profesional y líder comunal.

Pero no todos están de acuerdo con el accionar de la intendenta, ya que consideran que se trata de un caso de “abuso de autoridad” e incluso de “persecución política“.

Pero fue el propio docente Agustín Mercado quien se refirió a este hecho. En una entrevista en Radio LU12 AM680 Río Gallegos, indicó que hace unas semanas atrás tuvo un cruce de comentarios a través de las redes sociales donde “yo hacía una crítica hacia su gestión y luego de eso, tuve la respuesta del marido de esta señora”, dijo.

Luego, el martes 24, lo notificaron a través de un acta, ya que “había ingresado una nota solicitando medidas disciplinarias con amonestación y asentamiento en mi legajo, y hasta incluso pedía que se me haga un sumario si era necesario”, detalló. Mercado sostuvo que el directivo, al no tener ningún precedente, “me hizo el acta, me notificó y yo pedí que se me haga una copia de la nota que había ingresado para tener un amparo o algo legal que me pueda cubrir”.

Asimismo, comentó que el directivo envió la nota a los superiores para que le dieran una respuesta de lo que estaba pasando. “Se ve que a la señora no le gustó mucho las cosas que publiqué en redes“, dijo el maestro, al tiempo que aclaró que las críticas “tienen que ver con su gestión, porque le decía que no puede ser que no gestionara y se siga quejando de gobiernos anteriores“. También aclaró que en las últimas elecciones fue candidato a concejal.