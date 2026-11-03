Dolli Irigoyen regresó a las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) y no tardó en imponer su carácter frente a los cocineros; la chef, que se incorporó temporalmente al jurado en reemplazo de Germán Martitegui, protagonizó un inesperado momento durante la última emisión del reality conducido por Wanda Nara; fiel a su estilo, la cocinera frenó, en seco, a varios famosos por un particular detalle de sus vestimentas y lanzó una contundente advertencia.

Cuando los participantes se preparaban para enfrentar un nuevo desafío culinario, Irigoyen se mostró dispuesta a hacer respetar las reglas de la cocina desde el primer momento.

Sin embargo, antes de que comenzara la competencia, la conductora destacó los looks de Pablo Migliore, Mike Amigorena y Diego Ramos, quienes habían elegido lucir musculosas y comenzaron a bromear mostrando sus brazo; aunque la situación generó risas entre los presentes, a Dolli no le causó demasiada gracia y decidió intervenir.

“Horrible. No necesitás venir a lucir tus músculos acá. No necesitás. Esto no es un gimnasio, no es una demostración. Vengan a cocinar como cocineros”, lanzó la reconocida chef, dejando, en claro, su postura sobre la vestimenta que debían utilizar los participantes.

Sus palabras provocaron risas y aplausos entre los famosos, que no tardaron en reaccionar; uno de los primeros en sumarse al intercambio fue Sebastián Presta, quien aprovechó la oportunidad para destacar que él había elegido una camisa de mangas largas.

“Yo vine como corresponde, como viene un cocinero tapado hasta abajo”, manifestó el humorista, buscando la aprobación de la jurado; lejos de cuestionarlo, Dolli celebró su elección con un contundente “muy bien”, mientras sus compañeros lo acusaban, entre risas, de ser un “mal compañero”.

En este marco, La China Ansa también quedó involucrada en el debate por su vestimenta, ya que había elegido un look sin mangas. “No, pero no cuenta porque soy mujer”, se defendió la periodista, generando nuevas bromas y opiniones cruzadas entre los participantes.

Más tarde, Pablo Migliore sorprendió al presentarse frente al jurado con una camisa, dejando atrás la musculosa que había utilizado al comienzo del programa; el exarquero demostró, así, que había escuchado la advertencia de Dolli, quien aprovechó la situación para explicar el verdadero motivo de su exigencia.

“La musculosa no se usa por un tema de seguridad, lo mismo con las sandalias”, aclaró la chef, dejando en evidencia que su observación no estaba relacionada únicamente con la apariencia de los participantes, sino, también, con las precauciones necesarias al momento de cocinar.

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