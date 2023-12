Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tal como informó La Opinión Austral en su edición de la víspera, a través de la Subsecretaría de Articulación Federal, el Ministerio de Salud de la Nación está incorporando al sistema de salud un nuevo angiógrafo que llegó al Hospital SAMIC El Calafate.

Se trata de uno de los veinte que se están distribuyendo, instalando y poniendo en marcha en todo el país, a partir de la implementación del plan Reconstruir Salud.

Los angiógrafos ocupan un rol destacado dentro de la Red Federal de Bioimágenes, una iniciativa de la Subsecretaría a cargo de Verónica De Cristófaro, para mejorar desde una mirada federal, la capacidad diagnóstica y de tratamiento de los establecimientos de salud pública incorporando equipamiento de calidad, junto con sistemas de digitalización que permitan compartir estas imágenes con profesionales y/o especialistas sin necesidad de mover al paciente, optimando así tiempos y calidad de atención.

El angiógrafo será utilizado principalmente para la realización de estudios de hemodinamia y según pudo conocer La opinión Austral, este equipo de alta complejidad es útil tanto para diagnóstico como para terapéutica. Ahí radica el impacto que genera la llegada de un equipo, que se refleja fundamentalmente en la sobrevida de las personas, siendo en muchos casos el actor principal para la resolución terapéutica de las enfermedades más prevalentes que llevan a complicaciones y a la muerte, como son las cardiovasculares.

Durante la gestión De Cristófaro al frente de la Subsecretaría de Articulación Federal, y que previamente habia cumplido funciones en el SAMIC, se adquirieron también 21 resonadores y 29 tomógrafos, sumando 70 equipos de diagnóstico que se incorporan a la Red Federal de Bioimágenes.

Este diario pudo saber además, que resta la llegada de nuevos equipamientos y sistemas para la digitalización de 122 servicios de diagnóstico por imágenes a todas las jurisdicciones, incluida Santa Cruz, junto a 10.000 PC All in One y 700 Notebooks, además de las 344 ambulancias (189 de traslado, 61 de urgencia y 94 vehículos 4×4) distribuidas en las provincias.

De esa Subsecretaría también depende la Dirección Nacional de Recursos Físicos, que se ocupa de la infraestructura hospitalaria, a través de la cual se crearon 26 depósitos provinciales de vacunas, equipados con cámaras frigorífica, y la puesta en marcha de los Nodos de cuidado en Red que forman parte del sistema de atención del primer nivel, donde se realizan prácticas de control de la salud y prevención mediante un enfoque especial en relación a la salud mental e integral.

Desde la cartera de De Cristófaro, se estima que la inversión en equipamiento sanitario y de vehículos de traslado alcanzó los $35.546 millones, y $9.287 para el desarrollo de infraestructura sanitaria.