Coty Romero, la exparticipante de Gran Hermano, volvió a quedar en el centro de la polémica; la influencer fue expulsada del reality “La Cárcel de los Gemelos Dúo” tras protagonizar un episodio violento con otra participante.

La correntina había ingresado al ciclo el pasado 12 de abril y se convirtió en una de las figuras más comentadas; sin embargo, su estadía estuvo marcada por constantes cruces con otros jugadores, entre ellos, “La Falete”; la pelea que terminó por definir su salida fue una discusión con “Palace”.

En medio de una semana cargada de tensión y, luego de tener un ataque de pánico, Coty habría decidido abandonar el programa, pero regresó, poco después, para enfrentar a sus compañeros en un clima que escaló rápidamente.

“Son todos unos put*s alcohólicos y es una vergüenza lo que pasa acá; esto ya no es un reality, es una mierda”, lanzó, enojada.

La situación se desbordó cuando, Juliana “Furia” Scaglione, intervino para respaldarla y la discusión derivó en empujones entre varios participantes; en este marco, Romero terminó golpeando en el rostro a “Palace”.

Tras la agresión, la transmisión fue interrumpida durante unos 20 minutos, mientras el conflicto continuaba fuera de cámara.

Horas después, los creadores del programa, Carlos Ramos y Daniel Ramos, anunciaron la decisión frente a todos. “Lo que ha sucedido ha sido bastante desagradable; este es un reality bastante bizarro; nos gustan las broncas y los enfrentamientos que tienen, pero hay que marcar los límites que nosotros marcamos; podés decir lo que quieras, pero nunca llegar a una agresión”, destacaron.

Además, confirmaron la sanción disciplinaria. “Coty agredió a Palace; queda eliminada por expulsión disciplinaria; la verdad, no entiendo cuál ha sido su comportamiento; tienen diferencias entre unos y otros, pero se le ha cruzado un límite; incluso, habíamos permitido algún agarrón, pero si permitimos todas las agresiones, nos matamos todos”.

Y, cerraron: “Quitando la agresión, agradecemos a Coty su participación; muy agradecidos con ella, no tengo nada en su contra. Estas cosas son las que ensucian al reality; los medios no paran de criticarnos”.

El descargo de Coty Romero

Tras su salida, la ex participante de Gran Hermano utilizó sus historias de Instagram para dar su versión de lo ocurrido. “Estoy bien, ya me fui. Los amo y no me arrepiento de nada”, reveló.

Así, Coty volvió a ser protagonista de un escándalo mediático que cruzó fronteras y generó repercusión tanto en Argentina como en España.

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