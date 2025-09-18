Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

¡Orgullo patagónico! el joven delantero de River Plate, Ian Subiabre, nacido futbolísticamente en la CAI de Comodoro Rivadavia, Chubut, fue convocado a la Selección Argentina Sub-20 para el Mundial de la categoría, que se jugará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Diego Placente, el director técnico, confirmó la lista de 21 convocados, entre las que se encuentran otras grandes figuras, pero también importantes ausencias como Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) no estarán en el torneo, ya que sus respectivos clubes no los cedieron.

Subiabre viene siendo uno de los juveniles con más proyección del “Millonario”. Consolidado en la Primera División, es una de las variantes en ataque que posee Marcelo Gallardo.

El joven delantero fue determinante en el Sudamericano Sub 20 disputado en febrero que le dio la clasificación a la Argentina para la cita mundialista.

No obstante, según consignó TyC Sports, su citación al Mundial podría verse caída: River le informó a Placente que no cederá a Subiabre al campeonato del mundo si no firma la extensión del contrato antes de viajar.

La dirigencia le ofreció renovar hasta 2028 con una mejora salarial. Hay acuerdo en la extensión y sueldo, pero el conflicto pasa por la rescisión. Su representante, Claudio Caniggia, pretende que no pase los 35 millones de euros, y el club de Núñez quiere elevarla a los 100 millones.

Los convocados de Diego Placente para el Mundial Sub-20

ARQUEROS

Santino Barbi (Talleres)

Álvaro Busso (Vélez)

Alain Gómez (Valencia)

DEFENSORES

Dylan Gorosito (Boca)

Santiago Fernández (Talleres)

Tobías Ramírez (Argentinos)

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)

Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

Julio Soler (Bournemouth)

MEDIOCAMPISTAS

Tomás Pérez (Porto)

Milton Delgado (Boca)

Tobías Andrada (Vélez)

Álvaro Montoro (Botafogo)

Valentino Acuña (Newell’s)

DELANTEROS

Santino Andino (Godoy Cruz)

Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)

Ian Subiabre (River)

Mateo Silvetti (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Maher Carrizo (Vélez)

Leé más notas de La Opinión Austral