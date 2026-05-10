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La fuerte crisis de endeudamiento que atraviesan millones de argentinos comenzó a instalarse como uno de los temas centrales de la agenda política nacional. En el Congreso ya existen 14 proyectos vinculados a planes de alivio financiero, refinanciación de deudas y asistencia para trabajadores y jubilados afectados por créditos, tarjetas y préstamos.

Gran parte de las iniciativas fueron presentadas por legisladores de Unión por la Patria y sectores vinculados al kirchnerismo, que advierten sobre el crecimiento de la mora y el sobreendeudamiento en la Argentina.

Entre las propuestas más importantes aparece el pedido para declarar una “emergencia crediticia” por dos años, con el objetivo de crear herramientas especiales de refinanciación y protección para personas endeudadas.

Además, se impulsan medidas para refinanciar obligaciones hasta en 36 cuotas, reducir intereses punitorios, limitar tasas de financiamiento, establecer períodos de gracia y frenar embargos sobre salarios. Otros proyectos apuntan directamente contra los mecanismos de descuentos automáticos sobre haberes y plantean mayores controles a bancos y billeteras virtuales antes de otorgar créditos.

De acuerdo con los datos que comenzaron a circular en el debate parlamentario, más de 6 millones de argentinos tienen dificultades para afrontar pagos y la mora en préstamos personales y tarjetas creció con fuerza durante el último año.

En Santa Cruz, parte de esas acciones ya comenzó a aplicarse a través del plan de alivio financiero impulsado por el gobierno de Claudio Vidal para empleados públicos provinciales.

La iniciativa provincial busca asistir a trabajadores afectados por descuentos salariales, endeudamiento y uso constante de créditos para afrontar gastos cotidianos. El objetivo consiste en ordenar pasivos y aliviar la situación económica de miles de familias santacruceñas.

A su vez, el escenario político dejó una situación llamativa. Sectores del kirchnerismo nacional impulsan proyectos de alivio financiero en el Congreso, pero dirigentes vinculados al espacio político del intendente Pablo Grasso cuestionaron públicamente el programa provincial cuando fue anunciado por el Gobierno de Santa Cruz.

La contradicción surge porque muchas de las herramientas que hoy se discuten en el Congreso son similares a las medidas aplicadas desde la gestión de Vidal para trabajadores estatales.

Desde el oficialismo provincial sostienen que el sobreendeudamiento se convirtió en un problema estructural que afecta el consumo, los salarios y la economía familiar. También remarcan que Santa Cruz decidió avanzar con respuestas concretas, en un contexto donde a nivel nacional recién comienza el debate parlamentario.

En medio de la caída del poder adquisitivo y el incremento del uso del crédito para cubrir gastos básicos, el alivio financiero ya ocupa un lugar central tanto en la discusión económica como política del país.

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