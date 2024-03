Gran indignación generó en Rosario el asesinato de un joven playero de 25 años. Bruno Bussanich, quien era padre de un niño de 2 años, estaba trabajando en una estación situada en Mendoza al 7600 cuando, poco antes de la medianoche, un individuo descendió de un auto y le disparó tres veces antes de darse a la fuga.

En medio de la conmoción por el trágico suceso, su pareja, Jimena López, compartió su dolor a través de su cuenta de X. “¿Cómo hago para que mi bebe entienda que él ya no va a volver a casa con nosotros nunca más? Que ya no vamos a dormir los 3 juntitos abrazados? No puedo más”, expresó con desconsuelo.

Horas más tarde, la joven realizó otro posteo para despedir a Bruno. “Cuidanos desde donde quieras q estés ahora mi amor. Acá te vamos a extrañar mucho con Valu, pero vamos a recordarte siempre con mucho amor”, le pidió.

Además, resaltó que “algún día nos volveremos a reencontrar, por ahora es un hasta luego mi vida. Te voy amar el resto de mi vida, fuiste el hombre de mis sueños”. La pareja del playero asesinado acompañó la publicación con una foto en la que se ve a ambos de espaldas y en el medio a su pequeño hijo Valentín.

Jimena también recurrió a la red social de Elon Musk para agradecer los mensajes de apoyo y condolencias que recibió. “Ver cómo hablaban de Bruno me llena el alma, sin dudas él era un ser maravilloso, excelente persona, súper compañero, siempre con esa hermosa sonrisa a pesar de todo! Él era demasiado para este mundo, por eso le tocó irse a un lugar mejor”, escribió.

El crimen Bruno Bussanich fue asesinado la noche anterior mientras trabajaba en una estación de servicio Puma en Mendoza y pasaje Ricardo Rojas. Un individuo armado irrumpió en la oficina del establecimiento y disparó tres veces contra el joven. La víctima recibió dos impactos de bala en el pecho y uno en la cabeza y murió poco después en el centro hospitalario al que fue trasladado. Los perpetradores del crimen huyeron en un vehículo accidentado, ocupado por dos individuos que se dieron a la fuga tras el ataque. En el lugar del suceso, los investigadores hallaron una misiva dirigida al gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, en la cual se les reprocha la situación carcelaria en la región. "Vamos a matar más inocentes", rezaba el mensaje. La amenaza a Pullaro tras el asesinato del playero en Rosario. "Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y Cococcioni", apuntaron. "Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año", continuaron. "Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos ver a nuestros hijos y familia y se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel", agregaron, en relación a que Pullaro incrementó en su gestión el control en los penales. Este cruel asesinato del empleado de la estación de servicio se suma a una serie de actos violentos que sacudieron a Rosario en las últimas semanas. Incluso, la tarde anterior, se había colocado un cartel en la intersección de Oroño y Circunvalación advirtiendo sobre futuros ataques contra "más personas inocentes".