Los rumores sobre una aparente reconciliación amorosa entre Shakira y Antonio de la Rúa han crecido en los últimos meses, alimentados por una serie de gestos públicos y encuentros privados; cabe destacar que, hasta la fecha, ninguno de los dos ha confirmado que hayan retomado su relación sentimental, que terminó en 2011 después de once años.

Sin embargo, Ángel de Brito dio un importante dato que confirmaría el regreso de una de las parejas más mediáticas de los 2000’s: “Ahora, volvió con Antonito; hace rato. Más allá del show, tuve otras experiencias en lo de Shakira, la gente de “Fénix” nos invitó a un VIP donde había algunos famosos, mayormente, los de Telefe; estuve con Inés Pertiné y con la hija, con Agustina, o sea, con la cuñada de Shakira”, indicó el periodista en su programa de “Bondi Live”.

“Me contaron los que hicieron la caminata que, Aíto, estaba ahí atrás, bueno, y… Shakira, está parando en la casa de los de La Rúa”, reveló el conductor, dejando en claro que la cantante decidió darse una segunda oportunidad con el hijo del expresidente Fernando de la Rúa.

Otras particularidades que confirman la reconciliación

Las versiones de que Shakira y Antonito volvieron a ser pareja se basan en varios hechos recientes que sugieren un fuerte acercamiento entre la cantante colombiana y el empresario argentino:

Guiño en conciertos: en sus recitales en Argentina (como en el Estadio Vélez Sarsfield), Shakira interpretó el tema “Día de Enero”; esta canción, lanzada en 2005, es una balada de amor que escribió en honor a Antonio de la Rúa; el público lo interpretó como un mensaje directo a su expareja, quien, según reportes, estuvo presente en algunos de sus shows en el exterior.

Encuentros privados: se ha reportado que la expareja ha compartido cenas en Miami y San Diego (Estados Unidos); en estos encuentros, han estado presentes los hijos de Shakira, Milan y Sasha, quienes, aparentemente, mantienen una excelente relación con De la Rúa.

Vínculo comercial intacto: un factor clavem es que el vínculo profesional y económico nunca se cortó por completo; Antonio de la Rúa, quien fue su mánager durante gran parte de su carrera, sigue siendo una pieza fundamental en el área de business management de Shakira, manejando aspectos de sus contratos, giras y negocios.

Leé más notas de La Opinión Austral