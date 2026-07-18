En el nuevo documental sobre René Favaloro de “Resumido”, María Becerra mantuvo una extensa e íntima charla con su padre, Pedro Becerra, reconocido cardiólogo; la artista se puso al frente de “Favaloro: El último prócer”, producción que se estrenó en YouTube y propone un recorrido por la vida y la obra del médico argentino, con un objetivo solidario para respaldar el trabajo de la institución que lleva su nombre.

Uno de los momentos más destacados del documental llegó cuando,María, le preguntó a su papá cuándo había escuchado, por primera vez, el nombre de “René Favaloro”.

El cardiólogo recordó que, el primer acercamiento, ocurrió durante su etapa de formación.”Fue cuando estaba estudiando para auxiliar de enfermería y escuché hablar a una compañera mía; hablaba del inventor del bypass; eso, me sorprendió: que un médico argentino haya logrado semejante hazaña”.

La figura de Favaloro no solo dejó una huella en su carrera profesional, sino que, años más tarde, tendría un papel fundamental en su propia vida; durante la nota, María abordó uno de los episodios más sensibles de la historia familiar: la cirugía cardíaca a la que fue sometido su padre.

En este marco, Pedro recordó el miedo que sintió antes de ingresar al quirófano y la tranquilidad que encontró en el equipo médico de la institución fundada por el prestigioso cirujano.

“La verdad, tuve la suerte de que me puedan operar en la Fundación Favaloro; me operó Roberto Favaloro, sobrino de René; había ido con mucho miedo por conocer las complicaciones que podrían pasar en una cirugía de ese tipo, pero, realmente, fue espectacular y, a la semana, ya estaba en casa”, manifestó.

Además de hablar sobre medicina y salud, la cantante aprovechó el espacio para homenajear a quien considera uno de sus grandes ejemplos de vida. “Mi papá es cardiólogo; la verdad, es que es muy querido por el barrio, los hospitales, clínicas, alumnos y la universidad”, indicó, María, conmovida.

La artista también recordó el enorme sacrificio que realizó su padre durante su infancia.”Me acuerdo de que, cuando era chica, vos tenías siete trabajos y, también, atendías en casa. El número era el mismo para familiares y pacientes, siempre estabas brindando tranquilidad a las personas”, comentó.

En ese sentido, destacó una característica que, según contó, definió siempre la personalidad de su padre. “Atendías siempre el teléfono; a cualquier horario atendías y, eso, habla mucho de la clase de persona que sos”, sostuvo.

También, según reveló María, desde hace más de una década se desempeña como docente universitario de manera desinteresada.”Hace más de diez años da clases ad honorem en la universidad; siempre con ganas de ayudar y capacitar a los demás. Te amo, papi”, concluyó la cantante.

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