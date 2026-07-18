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La confirmación de los artistas que animarán el histórico show del entretiempo de la final del Mundial 2026 no solo revolucionó a los fanáticos del fútbol; Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister, aprovechó la noticia para hacerle un pedido muy especial al futbolista.

Cuando se supo que Justin Bieber sería uno de los artistas invitados al espectáculo, Ailén, tras enterarse de la noticia, no ocultó su entusiasmo y decidió escribirle al mediocampista, a través de Instagram, para intentar cumplir un viejo sueño.

Luego, explicó el motivo de su entusiasmo y recordó la última vez que pudo verlo en persona. “Hace 13 años fue la última vez que lo tuve en persona; mi niña Belieber te lo ruega”, confesó, dejando, en evidencia, el fanatismo que siente por el artista.

Aunque el jugador no le aseguró que el encuentro pueda concretarse, sí dejó en claro que hará el intento. “Vamos a tener que hacerlo posible, ¿no?”, respondió primero; tras estos dichos, reforzó esa idea con otra frase que ilusionó, aún más, a su pareja. “Lo intentaremos, bebé”, le respondió.

Emocionada por la respuesta, la influencer le agradeció el gesto con un mensaje cargado de cariño: “Gracias, mi amor”, manifestó, con la posibilidad de reencontrarse con uno de sus máximos ídolos.

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