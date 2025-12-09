Natalia Oreiro en “Netflix” volvió a transformarse en una combinación explosiva para el streaming; apenas la plataforma lanzó “La mujer de la fila”, la película comenzó a posicionarse entre lo más visto.

La presencia de Oreiro, quien ganó, este lunes 8 de diciembre, el Oro en los Martín Fierro de Cine 2025, y el peso de un caso real, generaron un fenómeno que se replicó en redes desde sus primeras horas de publicación, marcando un nuevo capítulo en la relación entre la actriz y el público internacional.

La película, dirigida por Benjamín Ávila, ya había tenido su paso por salas nacionales, pero su salto a la plataforma global prometió y cumplió llevarla a otra escala:“La mujer de la fila” no solo aporta una historia dramática, sino que coloca, en primer plano, una problemática silenciada: el peregrinar de miles de mujeres que esperan horas para ver a sus hijos o familiares detenidos.

De qué trata “La mujer de la fila” en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: “Para sacar a su hijo de la cárcel, una madre se enfrenta a un sistema judicial corrupto y encuentra a otras mujeres que libran batallas similares; basada en una historia real”.

Durante 1 hora y 46 minutos, la película avanzó con un ritmo sostenido, que obligó al espectador a permanecer atento a cada gesto y cada decisión de la protagonista; el guion se centró en retratar un microcosmos: madres, hermanas, parejas y amigas que se encuentran en las filas, que comparten alimentos, historias, broncas, silencios; ese punto de vista femenino, resultó determinante para entender por qué el film generó tanta repercusión en apenas unas horas.

La presencia de Amparo Noguera, actriz chilena de trayectoria sólida, aportó un contrapunto necesario: interpretó a una mujer que representa a todas aquellas cuya vida quedó detenida entre visitas, trámites y esperas de madrugada; su personaje actuó como puente entre el mundo interior de Natalia Oreiro y ese colectivo invisibilizado.

También, participaron Alberto Ammann, conocido en Netflix por Atrapados, Federico Heinrich, Lide Uranga y la histórica exboxeadora Marcela “Tigresa” Acuña, cuyo papel sumó una cuota de realismo inusual.

La historia real que inspiró la película en Netflix

La figura de Andrea Casamento fue clave para comprender el peso emocional del film, ya que creó “la Asociación Civil de Familiares de Detenidos” (ACIFAD) para acompañar y dar apoyo a los familiares de personas que, al igual que ella, tuvieron o tienen a un familiar en la cárcel; ACIFAD es la primera asociación civil de familiares de detenidos de la Argentina creada en 2008.

Hace 14 años, conoció a su actual marido cuando él estaba detenido; se casó en la cárcel y, hoy, tienen un hijo; Andrea está convencida que en un eslabón fundamental es acompañar a las familias durante el periodo de detención, apoyar a las mujeres y resguardar el futuro de niñas, niños y adolescentes para mejorar su calidad de vida.

Su historia se convirtió en la base narrativa que inspiró al director; a partir de esa experiencia, Ávila construyó un relato en el que las protagonistas se ven obligadas a reorganizar su rutina alrededor de la cárcel: horarios imposibles, traslados eternos, reglas cambiantes, miedo, incertidumbre y la necesidad de sostener una dignidad que el sistema intenta quebrar.

Natalia Oreiro arrasa en Netflix con “La mujer de la fila”

En esta producción, Natalia Oreiro afrontó uno de los trabajos más complejos de su carrera reciente: su personaje, una madre que intenta sostener el vínculo con su hijo desde las sombras del sistema penitenciario, la obligó a explorar registros cargados de culpa, angustia y resistencia; la crítica que siguió al estreno en Netflix, destacó el trabajo de la actriz uruguaya.

El film reconstruyó el universo de esas filas interminables con una crudeza que, lejos de caer en golpes bajos, puso en evidencia la rutina que se ha naturalizado en muchos sectores sociales; Oreiro encarnó ese desgaste silencioso, el cual atraviesan las mujeres que acompañan a los detenidos y que cargan con el estigma de una sociedad que mira hacia otro lado.

