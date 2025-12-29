Momi Giardina tuvo una de los peores noches en “MasterChef Celebrity (Telefe)”; a pesar de que trató de seguir la receta al pie de la letra, no logró cumplir con el desafío: preparar un plato típico de Nepal; al no poder conseguir un buen resultado, los jurados Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui tomaron una dura decisión.

Antes de que los chefs empezaran a realizar la degustación, la propia participante anticipó el desastre. “Les voy a ser sincera: yo, que ustedes, no lo probaría; me inmolo por ustedes, yo tampoco los pruebo”, indicó la bailarina.

El primero en animarse fue Martitegui, quien, al intentar cortar la masa, advirtió, de inmediato, que estaba cruda; en medio del nerviosismo, Momi, apeló al humor: “¿Ustedes tienen ART?”.

Finalmente, el jurado solo accedió a probar la salsa, que estaba excesivamente condimentada y hasta le provocó un escalofrío a De Santis.

La decisión, no tardó en llegar. “Yo creo que, tiempos excepcionales, requieren medidas extremas”, anunció Martitegui antes de sacar un delantal negro debajo de la mesa y entregárselo, directamente, a Giardina.

La reacción de Momi fue inmediata y cargada de ironía. “¡No, esto es una de las injusticias más grandes que me tocó vivir!”, dijo, mirando a sus compañeros, a lo que el chef no dejó pasar el comentario y le pidió que lo mirara a los ojos al recibir la sanción. “Se ha hecho justicia”, lanzó.

Giardina insistió en que lo que estaba viviendo era inadmisible, a lo que Donato respondió con contundencia: su plato también lo había sido; con este resultado, la participante fue enviada a la décima gala de eliminación, donde deberá disputar su continuidad en el certamen.

Leé más notas de La Opinión Austral