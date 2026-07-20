Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica y, esta vez, no fue por algún escándalo con Mauro Icardi, sino que protagonizó un explosivo cruce con Gustavo Méndez en las redes; la modelo respondió, sin filtros, a un comentario del panelista de “La Mañana con Moria” (El Trece), quien la tildó de “mufa” por haber asistido a la final del Mundial 2026.

Todo sucedió cuando, el periodista, escribió en su cuenta de “X”: “Si no fuiste a ningún partido de la Selección en todo el Mundial y, vas a la final y perdemos, ¿sos mufa?”, en clara alusión a la presencia de Wanda en el estadio durante el partido decisivo.

En este marco, no se quedó callada y lanzó un fuerte descargo.“No sé de quién hablas, bobo; también, fui a la final de Qatar; seguro que, por mí, no lo dirás, pero es feo que trates de “mufa” a estrellas mundiales que, también, fueron hoy a un show”, lanzó la empresaria.

Pero, esto no fue todo, sino que continuó con una dura declaración. “”Mufa” sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí. Hablá de tu causa de pedofilia o de la causa nueva que tenés por contrabando de tecnología y evasión fiscal. ¡¿O no existís y tus causas no importan?!”, comentó, sin filtro.

Ante esta grave acusación, Mendez reveló que comenzará acciones legales contra la conductora. ¿Te pusiste el poncho sola? Nadie te nombró. ¿Te crees que sos la única que viajaste solo a la final? Te va a llegar una querella de mi abogado por calumnias e injurias, porque no tengo ninguna causa penal, de nada; nos vemos en tribunales después de la feria”, indicó, picante.

Tras este fuerte cruce en redes, Gustavo hizo un fuerte descargo en el programa de Moria Casán y arremetió contra la modelo; visiblemente afectado por la situación, el comunicador, manifestó: “A vos te lo voy a decir, Wanda Nara: vos tenés familia y yo también tengo familia y, este programa, todos los días a la mañana, lo ve mi mamá. ¿Me entendés? Y yo tengo que estar hablando de esto por culpa tuya y, eso, es un límite; mi familia es un límite”, empezó diciendo con la voz quebrada.

“Voy a ir hasta las últimas consecuencias en contra tuyo, porque me costó un huevo llegar acá; me formé, estudié, me cerraron las puertas mil veces y te metes conmigo, con los millones de seguidores que vos tenés”, dijo.

Entre lágrimas, Gustavo remarcó que siempre intentó soportar las críticas públicas, pero que, esta situación, fue diferente por involucrar a sus seres queridos. “Moria siempre me dice que ‘me resbale’; sí, pero cuando le pegan a mi familia, no me resbala. ¿Me escuchaste? Voy a ir por todo, porque yo a vos no te hice nada”, sostuvo.

El periodista también defendió su trayectoria profesional y, aseguró, que ejercer el periodismo no justifica las graves acusaciones que recibió.“Yo hago periodismo y trabajo en un país con libertad; estudié, me vine acá con un bolsito y no soy víctima de nada, me lo gané todo solo. Y, te voy a ganar en la Justicia, porque todo me lo gané solo”, aseveró.

“Me acusaste de algo atroz y te tenés que hacer responsable; yo no te acusé de nada atroz; yo investigo, hablo con fuentes, laburo; cuando vos lastimás a mi familia, es un límite”, siguió.

“Todos los días mi mamá me manda un mensaje: ‘estoy preocupada por lo que dicen de vos’ y, ahora, tengo que hablar de esto porque pasó públicamente. Tengo que agradecer a Moria y a mi equipo por bancarme. Es muy grave lo que hiciste”, cerró.

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