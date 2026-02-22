Luego de que Jimena Monteverde estuviera ausente en varios programas de “La Noche de Mirtha” (El Trece) y su conductora, Mirtha Legrand, expresara su molestia, finalmente, la cocinera regresó y tuvieron un emotivo encuentro al aire.

“Me parece que viene Jimena después, eh…”, indicó Mirtha, frente a sus invitados de este sábado: Diego Sehinkman, Martín “Campi” Campilongo, Dalia Gutmann y Jorge Asís.

“¡Ay, qué lío se armó con esto de Jimena! Me dio tristeza, me dio pena, me dio lástima… porque llegué a conocerla y, realmente, es una persona muy encantadora, muy trabajadora; excelente profesional”, se lamentó “La Chiqui”.

Además, recordó cómo eran las apariciones de Monteverde en su programa. “Se paraba acá y hacíamos un sketch cortito; ella se reía, yo me reía y me gustaba verla”, aseguró.

“Me pareció que fue muy prepotente que me la sacaran, así que… Estoy enojada con el canal”, añadió, entre risas.

Finalmente, minutos más tarde, Mirtha presentó a Jimena, quien fue recibida por los aplausos de todos los presentes.

Ni bien la cocinera la saludó, la conductora rompió en lágrimas mientras le sostenía la mano: “Jimena, ¡qué linda! Me hacés llorar, porque fue tan escandaloso todo lo que han hecho y lo que han dicho”, comentó.

Visiblemente emocionada, Monteverde, le respondió: “Para mí, es un orgullo estar en esta mesa y estoy feliz de estar con vos, que estés tan linda, tan bien y tan maravillosa; tus palabras no las dice cualquiera en este medio; solamente, la número uno se juega por su equipo”.

“Venís de tu programa ahora. ¿Hoy qué cocinaste?”, le consultó Legrand y, Jimena, añadió: “Hoy hice unas salchichas envueltas. Todo no se puede, Mirtha”.

Y, La Chiqui, quiso saber: “¿A vos no te sorprendió todo este escándalo? Yo no salgo de mi asombro”. “Sí, pero, Mirtha, sos la número uno”, afirmó Monteverde.

Sin embargo, la conductora, la corrigió: “No me digas más “la número uno” que, la Giménez, se va a enojar, ella es una número uno de verdad”.

“Yo veía que se decía boicot contra Mirtha. ¿Qué me va a hacer un boicot? Con tal de vender, hoy en día, por un punto de rating la gente hace cualquier cosa. Bueno, Jimenita, me encanta que vinieras. ¿No te cansa todos los días la televisión? ¿No me extrañás?”, sumó la conductora. “Sí, me cansa, pero lo disfruto mucho realmente”, afirmó la cocinera.

Finalmente, Mirtha, quiso saber: “¿Esto es por hoy o seguís?”. Y, Jimena, confirmó: “No, Mirtha, a partir de hoy y para siempre. Me van a tener que esperar un ratito que termine mi vivo y vengo para acá; por vos, lo que sea”.

Leé más notas de La Opinión Austral