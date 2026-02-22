En una cafetería de Miami, Estados Unidos, su dueña escribió una lista de famosos a los que les ofrecería bebidas gratis; entre la celebridades que podrían acceder, estaba Ricky Martin, pero, lo que nunca imaginó, es que el cantante puertorriqueño aparecería a reclamar su premio.

A través de las redes, Ricky publicó un video, donde, entre risas, mostró la lista que estaba en un cartel del local, que tenía a varios artistas latinos y jugadores de fútbol americano. “Personas que pueden tener una bebida gratis: Bad Bunny, Pedro Pascal, Ricky Martin, Drake Maye y Sam Darnold”, decía el texto escrito a mano en un pizarrón; al encontrarse en la lista, el artista decidió grabar el momento cuando, la dueña del local, lo reconoció.

“Hey, ¡qué casualidad! Beso y abrazo, miren esto”, dijo, entre risas, mientras señalaba su nombre en el listado; al escuchar su voz, la dueña del local se acercó y se quedó atónita al ver a su ídolo en la fila para pedir una bebida. “Oh, mi Dios”, se le escuchó decir al encontrarse con el reconocido artista.

Tras ese divertido momento, Ricky se quedó en el local tomándose fotos con otros fans y, según contaron los presentes, se llevó un batido de mango.

Cabe recordar que, el cantantem viene de ser parte del megashow que brindó Bad Bunny en el entretiempo del “Super Bowl LX”, en San Francisco, donde dejó un fuerte mensaje sobre la defensa de la cultura latina en el mundo.

