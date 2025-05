El festejo de Alicia Kirchner tras el rechazo de Ficha Limpia en el Senado El proyecto que buscaba impedir candidaturas con condenas por corrupción no alcanzó la mayoría necesaria. La senadora Alicia Kirchner celebró efusivamente el rechazo, y el video se viralizó.

En una tensa y sorpresiva jornada legislativa, el Senado de la Nación rechazó el proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que pretendía prohibir que personas con condenas judiciales en segunda instancia por delitos contra la administración pública pudieran ser candidatas a cargos electivos. A pesar de que el oficialismo confiaba en tener los votos necesarios, el proyecto alcanzó solo 36 votos a favor, uno menos de los 37 requeridos para su aprobación.

El resultado fue recibido con visible alegría por el kirchnerismo. La senadora Alicia Kirchner, hermana del fallecido expresidente Néstor Kirchner, fue una de las protagonistas del festejo en el recinto. Abrazada a sus compañeras de bloque y sonriente, celebró la caída de la ley.

Durante toda la tarde, desde el bloque de senadores de Unión por la Patria insistieron en que la iniciativa tiene como único objetivo la “proscripción” a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de cara al año electoral.

La senadora santacruceña Alicia Kirchner ya se había referido en la previa a este tema: “Necesitamos hablar de los problemas reales del país. Con el proyecto de ‘Ficha Limpia’ buscan la judicialización de la política y la proscripción a su gusto de candidatos”, expresó en las redes sociales.

Horas antes de la sesión, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió con referentes clave del bloque Unión por la Patria, entre ellos José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, en el Instituto Patria “Entendían que se iba a aprobar”, indicaron fuentes cercanas al Partido Justicialista.

Sin embargo, además del rechazo del kirchnerismo, se sumaron los votos en contra de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, ambos del Frente Renovador de la Concordia. Esto inclinó la balanza en contra del proyecto, que ahora no podrá ser tratado nuevamente hasta las sesiones ordinarias del próximo año.

La ley de Ficha Limpia buscaba modificar las reglas de elegibilidad para cargos públicos, bloqueando candidaturas de personas condenadas por delitos como cohecho, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles y otros actos de corrupción tipificados en el Código Penal argentino. En la práctica, su aprobación habría complicado posibles postulaciones de figuras como Cristina Kirchner, quien mantiene abiertas sus chances de competir en elecciones futuras.

Desde la oposición, las críticas no tardaron en llegar. La cuenta oficial de La Libertad Avanza en X (ex Twitter) compartió el video del festejo de Alicia Kirchner y escribió: “Cuando ellos festejan, es que los argentinos de bien estamos perdiendo”. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, también se sumó: “Ahí los tienen festejando. Ya saben a quién no votar en cada elección”.