La desaparición de Martina Yas, una joven de 32 años oriunda de Río Gallegos, mantiene en vilo tanto a su familia como a la comunidad santacruceña. Martina fue vista por última vez el miércoles 21 de mayo a las 14:00 horas en el barrio Villa Adela de Córdoba Capital, desde donde debía tomar un colectivo para regresar a Santa Cruz. Sin embargo, nunca abordó el micro y desde entonces no se ha tenido contacto con ella.

En diálogo exclusivo con Radio LU12 AM680, Dafne Yas, hermana de la joven desaparecida, contó detalles cruciales del caso y remarcó la inacción policial en Córdoba: “No responden de noche, si llueve no salen, no contestan. La búsqueda la están haciendo más los grupos de vecinos y amigas que la misma policía”, expresó con angustia.

Martina se encontraba en Córdoba de manera temporal, para hacer unos trámites, y paró transitoriamente en la casa de una conocida en Villa Adela. De acuerdo con lo que relató Dafne, la joven debía tomar un colectivo ese miércoles por la tarde, pero jamás llegó a la terminal. “No sabemos siquiera qué empresa era, la policía no nos brinda esa información”, señaló.

Una familia movilizada y la Policía que tarde en responder

Dafne confirmó que la última comunicación que tuvieron con Martina Yas fue el martes 20 de mayo, y que nada parecía indicar que algo estuviera mal. La joven no tenía otros conocidos en Córdoba, lo que complica aún más la situación. “No tenía amistades allá, estaba haciendo trámites. Nunca desapareció así antes, jamás estuvo tanto tiempo sin hablar con su familia”, sostuvo.

La madre de Martina ya viajó a Córdoba para seguir de cerca la búsqueda, mientras Dafne encabeza la difusión del caso a través de medios y redes sociales. “Ya hicimos todas las denuncias, ahora lo que necesitamos es movilización, que se analicen cámaras, que busquen en hospitales, comisarías, que se muevan sin descanso”, remarcó.

Ante la falta de respuestas o demoras oficiales, familiares y allegados se unieron a grupos solidarios que se encargan de verificar testimonios y presuntas apariciones antes que la Policía de Córdoba. “Por ahí yo recibo información constantemente, todo el día, de que la podrían haber visto, que posiblemente sea y por eso yo más que nada me agrupé a las chicas de Ni Una Menos, a las chicas conocidas de Córdoba, amigas, porque son ellas las que van al lugar a a verificar si es ella, si la vieron; porque la policía no actúa de inmediato. Yo comprendo, igual, que Córdoba es una ciudad muy grande, pero es como que no están ahí al momento que los necesito”, dijo Dafne.

Cómo es Martina Yas y qué se sabe de su desaparición

Martina Yas mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez trigueña, es delgada, de cabello castaño oscuro y rapado en el lateral derecho. Al momento de su desaparición vestía pantalón claro ajustado con frunce al costado, remera verde militar de mangas tres cuartos y un pañuelo con flores en tonos verdes y marrones. Llevaba consigo una valija color celeste con verde manzana, una mochila con mandalas en azul y rosa, y una mochila gris de cuero.

El caso ya fue formalizado ante el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, que emitió una alerta de búsqueda, y se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Distrito 3, Turno 6. Sin embargo, desde el entorno familiar consideran que las medidas adoptadas son insuficientes y reclaman más compromiso por parte del Estado.

Cómo colaborar con la búsqueda de Martina Yas, desaparecida en Córdoba

Toda persona que pueda brindar datos sobre el paradero de Martina Yas puede comunicarse a los siguientes teléfonos:

297-4756651

2966-330581

911

Comisaría más cercana

Cualquier información, por más mínima que parezca, puede ser clave para encontrarla.