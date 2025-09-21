Your browser doesn’t support HTML5 audio
La salud de Thiago Medina parece evolucionar día tras día; de hecho, en las últimas horas, el exjugador de Gran Hermano (Telefe) fue sometido a una importante cirugía y todo salió bien; en este marco, “Camilota”, su hermana, usó sus redes para dedicarle un conmovedor mensaje y agradecer el cariño que están recibieron por parte de la gente.
Daniela Celis, la expareja del joven, fue quien se encargó de confirmar que la intervención había resultado exitosa, y que, lo más importante ahora, era continuar rezando y acompañando su recuperación.
“Estoy sacando fuerza de donde no la tengo, por mi hermano y por mí; me duele el alma y tengo que salir… He salido de un montón de cosas. Me contiene mi familia, mi sobrina; saco fuerza para transmitirle a Dani, también; quiero que termine esta pesadilla, quiero despertarme y no puedo”, cerró.
Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina tras la cirugía
A una semana del accidente que sufrió en moto, Medina fue sometido a una cirugía torácica; desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, difundieron el nuevo parte médico que detalla su estado tras la intervención.
En comunicado, dice: “El paciente, Thiago Medina, fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía, en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario, a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires”.
