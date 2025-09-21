Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La salud de Thiago Medina parece evolucionar día tras día; de hecho, en las últimas horas, el exjugador de Gran Hermano (Telefe) fue sometido a una importante cirugía y todo salió bien; en este marco, “Camilota”, su hermana, usó sus redes para dedicarle un conmovedor mensaje y agradecer el cariño que están recibieron por parte de la gente.

Daniela Celis, la expareja del joven, fue quien se encargó de confirmar que la intervención había resultado exitosa, y que, lo más importante ahora, era continuar rezando y acompañando su recuperación.

A raíz de esto, la ex Cuestión de Peso hizo un conmovedor posteo. “Hoy, nuestra familia, atraviesa uno de los momentos más difíciles: mi hermano, nuestra alegría y luz, está luchando por su vida después de un accidente”, publicó en su cuenta personal de Instagram.”Sabemos que no estamos solos: sentimos el cariño, las oraciones y la energía de cada uno de ustedes que nos siguen y nos apoyan; gracias por ser parte de esta familia, por acompañarnos en la fe y en la esperanza; con la fuerza de todos, creemos que, muy pronto, lo vamos a volver a ver sonriendo y brillando como siempre”, continuó diciendo. “Estoy sacando fuerza de donde no la tengo, por mi hermano y por mí; me duele el alma y tengo que salir… He salido de un montón de cosas. Me contiene mi familia, mi sobrina; saco fuerza para transmitirle a Dani, también; quiero que termine esta pesadilla, quiero despertarme y no puedo”, cerró. Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina tras la cirugía A una semana del accidente que sufrió en moto, Medina fue sometido a una cirugía torácica; desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, difundieron el nuevo parte médico que detalla su estado tras la intervención. En comunicado, dice: “El paciente, Thiago Medina, fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía, en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario, a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires”. La operación, que duró cuatro horas y media, consistió en la reconstrucción de la parrilla costal. “Se mantuvo hemodinámicamente estable; no presentó intercurrencias”, indicaron los médicos; de este modo, informaron que Thiago sigue en la unidad de terapia intensiva,”bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica”; el parte, concluye: “Se espera evolución; pronóstico reservado”.

