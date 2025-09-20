A una semana del brutal accidente vial que sufrió Thiago Medina, exjugador de Gran Hermano, en la Ruta a la altura de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno, cuando chocó contra un Chevrolet Corsa, este viernes, pudo ser operado por segunda vez y toda su familia estuvo acompañándoló.

Desde sus hermanos, sus amigos, su papá Julio y, por supuesto, su expareja y mamá de sus hijas, Daniela Celis, estuvieron expectantes y rezando durante las cuatro horas que duró la intervención quirúrgica que los médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega le practicaron a Thiago para reconstruirle la parrilla costal.

Una vez terminada la intervención, el papá Thiago y Daniela, acompañados por Nacho Castañares, se mostraron juntos y unidos, a pesar de las versiones de interna familiar.

En diálogo con “DDM” (América TV), “Pestañela” agradeció a los médicos y todo el hospital en general, mientras que, Julio, se mostró preocupado pero con fe. “Hay que esperar que evolucione bien; el pulmón lo tiene lastimado, está sensible. Hay que esperar el tiempo que se necesite. Posiblemente, mañana o pasado nos den más información”, confió.

Y, a pesar de la angustia e incertidumbre, Julio fue claro a la hora de referirse a la situación familiar y el vínculo con Celis. “Estamos todos juntos desde el primer momento. Agradecerles a los “hermanitos que están siempre acá. Se portaron re bien, están siempre presentes”, deslizó en un primer momento.

Al tiempo que, sobre la teórica tensión con Daniela Celis, la madre de las hijas de Thiago, Julio no pudo más que deshacerse en elogios y reconoció cómo se puso al hombro el cuidado de su hijo a pesar de que estaban separados al momento del choque. “Ella es una fenómena, es muy fuerte, es una tora. No es “La Tora”, como la otra, una leona”, aseguró, visiblemente emocionado despejando así cualquier rumor de conflicto familiar.

Qué dijo el parte médico tras la segunda operación de Thiago Medina

Durante la tarde del viernes, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno emitió un comunicado oficial para actualizar la situación médica de Medina, quien permanece internado tras el grave accidente en moto que sufrió días atrás; el parte brindó detalles sobre la compleja intervención quirúrgica a la que fue sometido el joven, un procedimiento de alta dificultad que se extendió por más de cuatro horas.

De acuerdo con la información difundida, el equipo médico logró realizar una reconstrucción completa de la parrilla costal; se trató de una cirugía llevada a cabo en conjunto entre especialistas del servicio de cirugía del hospital y profesionales del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario, lo que muestra el nivel de coordinación entre ambos centros de salud.

“El paciente, Thiago Medina, fue intervenido quirúrgicamente por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario; se mantuvo hemodinámicamente estable y no presentó intercurrencias”, precisó el parte oficial, llevando cierta tranquilidad a su familia y allegados.

También, el comunicadoremarcó que, luego de la intervención, Thiago permanece alojado en la unidad de terapia intensiva; allí, recibe estricta supervisión clínica y continúa conectado a asistencia respiratoria mecánica, aunque responde con parámetros considerados adecuados por los médicos; un dato alentador es que, al cierre del informe, no había necesidad de recurrir al uso de inotrópicos, fármacos destinados a sostener la función cardíaca en casos críticos.

Si bien su estado general se describe como estable dentro de la gravedad, los profesionales insistieron en que el pronóstico es reservado y que las próximas horas serán determinantes para observar la evolución de su cuadro; ka familia del ex Gran Hermano se mantiene cerca del hospital, acompañando el proceso y pidiendo respeto por este delicado momento.

