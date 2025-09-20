Después de cuatro años del impacto mundial de “Miénteme”, María Becerra y Tini Stoessel volvieron a trabajar juntas en el lanzamiento de su nuevo tema llamado “Hasta que me enamoro”, una canción que combina intensidad y emoción.

El lanzamiento cierra la trilogía de “Shanina”, uno de los alteregos que integran el universo conceptual del próximo álbum de “La Nena de Argentina”; según se dijo en un comunicado, “‘Hasta que me enamoro” profundiza el costado más vulnerable de Shanina: la obsesión, la dependencia emocional y el autoengaño”.

Con producción de XROSS y un ritmo marcado por el afrobeat, la canción refleja el instante en que el amor se transforma en vértigo, entre el deseo de compañía y el miedo al abandono; de esta forma, María expresó su felicidad en Instagram de trabajar junto a su amiga Tini: “Hermana mía, ojalá la música nos una para siempre. Te amo”.

“Hasta que me enamoro”, un videoclip con sello propio

El video, creado por las propias artistas y dirigido por Diego Peskins junto a Virgen Films, muestra a Shanina atravesando la opresión emocional dentro de un psiquiátrico moderno; allí, la irrupción del personaje de Tini se convierte en la chispa que impulsa su liberación; la propuesta audiovisual da continuidad a la historia iniciada en “Infinitos como el mar” y lleva la narrativa del universo Becerra a un plano más intenso

Un momento histórico en la carrera de María

Este estreno llega en un punto consagratorio para la artista; tras agotar, en apenas 90 minutos, su primer River Plate 360°, sumó dos nuevas funciones para los días 12 y 13 de diciembre de 2025; de esta forma, se convertirá en la primera argentina en ofrecer cuatro shows en el Monumental, con más de 85.000 espectadores en cada fecha.

Cada recital estará atravesado por la puesta en escena de sus alter egos: Shanina, JoJo, Maite y Gladys, consolidando el concepto narrativo que envuelve todo su nuevo trabajo musical.

Leé más notas de La Opinión Austral