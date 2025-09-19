Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A través de las redes, Federico D’Elía anunció que la esperada película de “Los Simuladores” no llegará a concretarse, una noticia que desató la desilusión de los fanáticos que aguardaban ansiosos el reencuentro de Mario Santos, Emilio Ravenna, Pablo Lamponne y Gabriel Medina en la pantalla grande, más de veinte años después del final de la serie.

Todo sucedió en su cuenta de “X”, donde D’Elía se involucró en una discusión sobre el partido entre River y Palmeiras con el usuario @FutbolFichajes; en medio del intercambio, la propia cuenta le consultó por el estado del proyecto: “¿Se hace la película de Los Simuladores? ¿O, definitivamente, ya no hay chances?”.

La respuesta del actor fue clara y dejó desanimados a los fanáticos. “No creo”, indicó; con esa breve frase, dio a entender que el proyecto se encuentra en un punto crítico, siendo la falta de financiamiento el principal obstáculo que impide el inicio del rodaje.

Cabe recordar que el anuncio oficial se realizó el 18 de marzo de 2022, cuando Paramount confirmó, en sus redes, que la película llegaría a los cines en 2024; sin embargo, a más de tres años de aquel comunicado, la ilusión de los seguidores se fue apagando y, actualmente, parece prácticamente imposible que el filme llegue a concretarse.

