La Voz Argentina (Telefe) es uno de los programas más vistos de la televisión argentina; el reality de música tiene, entre sus participantes, a grandes voces de todo el país; sin embargo, uno solo se llevará el premio mayor y muchos de los usuarios ya apuntan a quiénes son sus favoritos; en este marco, trascendió quiénes serían los 4 finalistas mucho antes de haber llegado a esta instancia.

¿Quiénes serían los 4 finalistas de La Voz Argentina?

Cabe destacar que el certamen de canto, conducido por Nico Occhiato, ya había sufrido filtraciones en sus anteriores ediciones; en este marco, en el stream “Ya fue Todo”, Barbie Gyalay dio a conocer el nuevo rumor y recordó, a los usuarios, lo que había sucedido en el 2021, cuando, también, se filtró la final; la panelista indicó que hay un ganador por equipo, que se disputará el premio final y se grabaron los posibles cuatro finales; de esta forma, reveló los nombres de los elegidos por los coaches y el público para convertirse en el nuevo ganador del programa.

“Los finalistas serían Alan Lez por Lali Espósito, Nicolás Behringer de Luck Ra, Eugenia Rodríguez por el team Miranda y, acá, hay polémica”, comenzó diciendo la periodista; los tres primeros son de los más queridos por los usuarios, debido a sus historias de vida o talento frente al escenario; sin embargo, a esta lista, se agregaría una participante del equipo de Soledad, que fue salvada en diversas ocasiones y casi pasó por todos los teams: se trata de Valentina Otero, la supuesta última finalista.

Rápidamente, en las redes se encargaron de reproducir y viralizar los dichos de Gyalay, dando sus opiniones sobre los supuestos ganadores; los productores de La Voz Argentina mantuvieron el silencio, por lo que no se sabe si son reales estos nombres y quedaron como un rumor.

