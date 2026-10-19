Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tini Stoessel rompió el silencio tras la cancelación de su show en el Kaseya Center de Miami; a través de su cuenta oficial de Instagram, publicó un extenso descargo en el que detalló las razones técnicas que llevaron a la suspensión del espectáculo; el mensaje, difundido horas después del anuncio oficial, llevó la firma de la cantante y estuvo dirigido, principalmente, a los fanáticos que habían viajado para asistir a la presentación.

“Me duele, profundamente, que el show de hoy no haya podido realizarse; principalmente, por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros”, escribió la artista.

Stoessel explicó que, en los días previos al show, su producción trabajó para adaptar el despliegue de “Futttura”, su gira actual, a las condiciones del recinto. “Durante los últimos días, mi equipo hizo todo lo posible para adaptar la producción de “FUTTTURA” y llevar adelante el show”, indicó; sin embargo, aseguró que, al llegar al predio, se encontraron con una situación muy distinta a la acordada. “Cuando llegamos al venue nos encontramos con que las condiciones técnicas y de seguridad que se nos habían garantizado NO estaban dadas”, aseveró.

La cantante detalló los inconvenientes puntuales que, según su versión, impidieron la realización del espectáculo. “El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos”, precisó; a esto, sumó un dato relevante sobre los aspectos de seguridad: “Tampoco se pudieron realizar pruebas indispensables de seguridad, entre ellas, las de los vuelos escénicos”, en referencia a los dispositivos aéreos que forman parte de la puesta en escena de la gira.

Pese al escenario adverso, Stoessel remarcó que su equipo intentó revertir la situación hasta último momento. “Mi equipo trabajó hasta último momento intentando resolver cada uno de estos problemas, incluso, consiguiendo materiales y equipamiento que debían haber estado disponibles; aun así, se seguía insistiendo en realizar el show”, comentó.

La artista insistió en diferenciar lo ocurrido de un simple contratiempo logístico. “Quiero ser muy clara, esto no fue un simple inconveniente técnico., fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que NO se cumplieron”, sostuvo; en este marco, aclaró que, tanto ella como el resto del equipo artístico, estaban en condiciones de subir al escenario. “Todos estábamos listos para salir al escenario, los músicos, bailarines, mi equipo y yo, pero las condiciones no estaban dadas para hacerlo de manera segura”, reveló.

Stoessel adelantó, además, que la información completa sobre lo sucedido se dará a conocer próximamente por otra vía. “Más adelante se compartirá un comunicado formal con el detalle de las numerosas deficiencias técnicas y operativas que no estoy mencionando en este comunicado”, indicó, sin precisar si esa publicación partirá de ella misma o de la productora del espectáculo.

La cantante optó por no profundizar en otros aspectos vinculados al episodio. “Hay muchas circunstancias alrededor de esta gira sobre las que, hoy, elijo no profundizar”, escribió, y remarcó su compromiso con la continuidad del tour: “Mi prioridad sigue siendo continuar con FUTTTURA, un proyecto al que le puse muchísimo amor y trabajo, pero eso no significa que tenga que aceptar cualquier situación cuando las consecuencias terminan afectándolos a ustedes, al equipo, y a mí”.

Hacia el final del descargo, Tini expuso el impacto personal que le generó la cancelación. “Me genera mucha impotencia haber llegado a esta instancia. No se imaginan cuánto lamento todo esto”, dijo.

La cantante cerró su mensaje con una reflexión sobre los límites que, según remarcó, no está dispuesta a negociar. “Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero, la seguridad y el respeto por el público, no son negociables”, lanzó.

El comunicado concluyó con un agradecimiento a sus seguidores. “Lamento, profundamente, lo sucedido; gracias por acompañarme y seguir confiando en mí”, escribió, y despidió el mensaje con la frase “Lxs amo” acompañada de un corazón.

Leé más notas de La Opinión Austral