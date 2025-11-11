En medio del reciente arribo de Mauro Icardi a la Argentina, su trasfondo judicial y familiar volvió a ganar terreno en la agenda mediática tras la noticia de la medida cautelar que Wanda Nara solicitó contra su expareja.

La modelo habló en un mensaje que le envió a Andrea Taboada en “Intrusos” (América); en su declaración, dejó entrever el trasfondo emocional y el pedido de sus hijas. “Las nenas lo pidieron; yo, no. Fueron obligadas por el papá a pedir por la China, por eso, no lo quisieron ver todo este tiempo”, reveló; además, aclaró sus intenciones y lo que esperan las chicas. “Ellas quieren estar tranquilas los cuatro días, o los que sean, solas con su papá”, aseguró,

En medio del revuelo, el periodista Juan Etchegoyen reveló que habló, directamente, con Wanda, quien le envió un contundente mensaje sobre el tema. “Hoy hablé con Wanda Nara después de la llegada de Mauro Icardi y La China Suárez a la Argentina… Presten atención a lo que me dice, porque es terrible su descargo”, lanzó.

Según Etchegoyen, Wanda se mostró furiosa con la decisión judicial que le permitió al jugador abandonar Turquía y arribar a Buenos Aires.”Me encontré con una Wanda muy enojada por la decisión que tomó el juez, hace unos días, de garantizarle la salida del país al jugador del Galatasaray”, sostuvo el periodista.

Luego, leyó el mensaje textual que le envió la empresaria. “Hola, Juan, ¿cómo estás? Como a cualquier padre que no paga, hay que pedir la prohibición de salida del país; el juez, con él tiene coronita; hace 13 meses que no paga alimentos y esto fue aprobado por Cámara”, escribió la conductora del reality gastronómico de Telefe.

Tras esa declaración, Nara también habría pedido a su equipo de abogados que exijan el cumplimiento inmediato de las cuotas alimentarias adeudadas, dejando en claro que no piensa dejar pasar la situación.

La tensión se agrava en medio de un escenario judicial delicado: según explicó el comunicador, las hijas del matrimonio habrían expresado, ante la Justicia, su incomodidad con la presencia de Suárez, lo que suma un componente emocional al conflicto.

