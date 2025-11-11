Franco Colapinto, que está ganando gran protagonismo en el automovilismo internacional, fue el centro de atención mediática tras una reciente entrevista con Sofi Martínez y una picante publicación en sus redes; en la nota, el piloto se refirió a su presente profesional, pero, también, se animó de Wanda Nara, lanzando una indirecta que apuntó, directamente, a La China Suárez, la actual pareja de Mauro Icardi.

Cuando Martínez le consultó, con picardía, si era “team Wanda” y le recordó que había subido una canción suya, el piloto, evadiendo el tema, lanzó: Soy team nadie”, para, luego, afirmar: “Soy team Franco”. La periodista aprovechó la ocasión para pedirle apoyo, revelando que estaba participando en el reality: “Necesito que me banques para MasterChef’, estoy medio caída. Estoy participando”.

En este marco, Colapinto se soltó y elogió el nuevo rol de la modelo en el programa de cocina. “Es impresionante como, en un programa como Masterchef, hay mucha gente que te hace reír, que a la gente le gusta. Yo veía a Wanda de chiquito, en la tele, y me cag… de risa, que ahora, esté como conductora, es divertido”, indicó, mostrando una valoración positiva de la empresaria.

Horas antes de esta entrevista, Franco había generado un verdadero revuelo en sus redes tras compartir una foto durante sus días de descanso en Brasil; la imagen, aparentemente inocente, lo mostraba montado sobre un caballo, pero el contexto y la elección musical desataron las especulaciones.

La foto se publicó apenas unas horas después de que Suárez difundiera un adelanto de su nueva serie de Disney+,”Hija del fuego: la venganza de la bastarda”, que se estrena el miércoles 19 de noviembre, donde se la ve, también, cabalgando.

Lo que realmente generó revuelo no fue la coincidencia en el motivo de las publicaciones, sino la música que acompañó el posteo de Colapinto: el piloto eligió el tema “O bicho vai pegar”, el single de Nara cuyo videoclip fue grabado en Brasil.

Este detalle fue interpretado por muchos usuarios como una indirecta con doble filo dirigida a Suárez, con quien se lo había vinculado a fines de 2024 tras coincidir en Madrid, poco antes de que la actriz oficializara su romance con Icardi.

La elección musical provocó una ola de comentarios variados y filosos en la publicación del joven piloto oriundo de Pilar, todos apuntando a su llamativo gesto. “¡El tema un asco!”; “¿Por qué con la canción de Wanda? Jajaja”; “Tan top el pibe y tan grasa la música”; “No es lo más alto descanso le dio a Icardi”; “La canción… Te amo, Franco”; “La canción de Wanda Nara jaja”; “10/10 la canción”, son algunos de las cosas que se pueden leer en el posteo.

Leé más notas de La Opinión Austral