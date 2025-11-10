Según reveló Ángel de Brito en su momento, Valentina Cervantes iba a regresar a Inglaterra por pedido de su pareja, Enzo Fernández; como era de esperarse, esto generó un gran debate porque a muchos les molestó que la mamá de Olivia y Benjamín deje su trabajo para reencontrarse con el futbolista.

Por otro lado, las versiones de una mala relación entre Valentina y Wanda Nara aparecieron y cobraron fuerza, ya que, algunos medios, aseguraron que la empresaria le habría mandado algunos mensajes Enzo.

En medio de la polémica, Marcela Tauro contó en “Infama” (América TV) la razón por la que Cervantes deja el reality culinario. “En las últimas horas, se supo que Enzo Fernández, el jugador de fútbol, no iba a estar convocado por la Selección para el partido que va a jugar contra Angola y están concentrando en España”, comenzó diciendo la conductora.

Tras estos dichos, prosiguió: “Me dijeron: ‘Marcelita querida, a Enzo Fernández lo bajaron lista de la última gira. Van a decir que es edema óseo, que es un tema de salud, pero, los comentarios, son otros; lo bajaron por los comentarios de la prensa argentina respecto a Valentina, la mujer, y Wanda'”.

“Se dijo que había renunciado porque él le pidió que volviera por un tema de celos y, no, no era un tema de celo, era por un tema mayor: la Selección les controlan todo”, reveló Marcela.

En ese momento, Santiago Sposato intervino y sumó contexto sobre el entorno futbolístico. “No solo en la Selección, en el fútbol inglés son celosos con el comportamiento de los jugadores”, indicó.

A lo que Tauro, añadió: “No gustaron los últimos comentarios, el juego de si Wanda le habría escrito a Enzo, si salió con Enzo, si no salió…”.

