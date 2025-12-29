Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La China Suárez volvió a ser protagonista en pleno cierre de año y, en esta oportunidad, no por un proyecto artístico ni por su vida sentimental, sino por un dato que explotó en redes sociales durante la Navidad: tras celebrar las fiestas en Buenos Aires junto a Mauro Icardi, sus hijas y un grupo íntimo de amigos, trascendió una compra realizada por la actriz que no tardó en llamar la atención por su magnitud.

La información fue revelada por “Pochi”, panelista y creadora de la cuenta “Gossipeame”, quien compartió, a través de sus historias de Instagram, una imagen de la actriz en plena jornada de compras; sobre la imagen, escribió: “¡Felices Fiestas para todos! Sobre todo, para La China que gastó una cifra hermosa en el Zara de avenida Santa Fe”. El mensaje, con tono irónico y festivo, fue suficiente para encender la curiosidad de miles de usuarios.

La imagen mostraba a Suárez con un look relajado y urbano, fiel a su estilo habitual: jeans, remera blanca y gorra, caminando por uno de los locales más concurridos de una reconocida marca de fast fashion; sin embargo, lo que terminó de viralizar la publicación fue el detalle agregado en forma de corazón, donde se podía ver el monto final de la compra: 4.585.354 pesos;l a cifra, por sí sola, desató una ola de comentarios y memes.

El gasto, generó múltiples interpretaciones: algunos usuarios lo asociaron a un capricho personal de la actriz, aprovechando su estadía en el país y el clima festivo para renovar su guardarropa; otros, en cambio, especularon con que, el monto, podría estar vinculado a la compra de regalos navideños para su círculo cercano, teniendo en cuenta que celebró la fecha rodeada de familiares y amigos.

También, la repercusión del episodio se explica por el contexto mediático que rodea a Suárez en las últimas semanas, marcada por su relación con Icardi y por la atención constante que despierta cada uno de sus movimientos; en este marco, una compra millonaria en una marca popular funcionó como combustible ideal para las redes, donde el monto final resultó imposible de ignorar.

