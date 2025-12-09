Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras anunciar su separación en septiembre de 2022 , luego de años cultivando una discreción total, Zaira Nara y Jakob Von Plessen parecía que le habían dado un cierre definitivo a su historia; sin embargo, la armonía mantenida por la crianza conjunta de sus hijos, Malaika y Viggo, y los encuentros familiares reiterados, habían establecido una relación cordial.

Inesperadamente, un reciente movimiento de Jakob en las redes, donde mantiene un perfil notoriamente bajo, ha reavivado las versiones de un acercamiento romántico, llevando a la especulación de un nuevo capítulo en la historia de amor; el rumor de una posible reconciliación, se encendió este fin de semana largo, coincidiendo con el viaje de Zaira a Mendoza para asistir a un evento exclusivo patrocinado por una marca que la eligió como figura central; el detonante, fue el gesto digital de Von Plessen.

El polista subió una historia a Instagram, en la que mostraba su desayuno: un mate en la cocina de un hospedaje, con las majestuosas cumbres nevadas de la montaña como telón de fondo; el detalle que, rápidamente se filtró, fue la elección de la yerba: la nueva línea que Zaira lanzó al mercado este año, compartiendo, además, el mismo paisaje de montaña con cumbres nevadas.

La marca, demostrando una notable agilidad para aprovechar la viralización del momento, compartió la publicación de Von Plessen, lo etiquetó y sumó la frase “Finde XXL, mates XXL”; como broche de oro, la hermana de Wanda Nara dejó su huella en los comentarios, limitándose a usar el emoji del mate.

En cuestión de minutos, los seguidores de ambos se volcaron a las redes, sumando especulaciones y mensajes que alentaban efusivamente el reencuentro de la expareja; hasta el momento, ninguno dio declaraciones al respecto.

Es relevante recordar que, desde su separación, la modelo y el polista han priorizado, constantemente, el bienestar de sus hijos, exhibiendo una relación madura, sin polémicas ni declaraciones escandalosas; recientemente, ambos coincidieron en la primera comunión de Malaika en noviembre, un evento que dejó en claro que la familia se mantiene unida en las fechas importantes, más allá de cualquier diferencia sentimental.

