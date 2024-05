Este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni apuntó contra la exvicepresidenta Cristina Kirchner, luego de que ex mandataria criticara duramente al Gobierno de Javier Milei por la falta de gas.

“Hablarle a una pared es perder el tiempo“, sostuvo Adorni en su habitual conferencia de prensa.

Manuel Adorni dedicó unos minutos de su conferencia de prensa desde Casa Rosada para contestarle a Cristina Kirchner luego de que la expresidenta expresara en la red social X que el país está “con superávit dibujado y sin gas en el caño“.

“Corre por cuenta de ella lo que dice. Ya le hemos explicado más de una vez los números, que son públicos, (pero) hay una obsesión (de su parte) porque como no lo hicieron ellos entonces no lo hicimos nosotros. No tengo qué contestar porque no sé cuál es el sustento numérico que está utilizando para aseverar eso“, señaló el vocero del Gobierno de Javier Milei.

“El secretario de Energía, el dr. Chirillo ha dado una magnífica explicación por redes sociales, es extensa, y a veces uno pierde el tiempo explicando cosas a alguien que no le interesa, que no le importa, y (eso) no suma nada porque hablarle a una pared es perder el tiempo”, sentenció antes de detenerse en los números presentados por el funcionario de La Libertad Avanza.

“Le pueden preguntar a ella en qué se basa para las afirmaciones que ha hecho y gustoso estoy, o estamos en el Gobierno, de poder explicar cualquier cuestión que genere dudas. Por supuesto que en la Secretaría de Energía le podrán dar detalles técnicos”, cerró.

Por otra parte, el vocero destacó la “actuación conjunta” entre la Argentina y Brasil para “destrabar la descarga del buque de gas natural licuado” de Petrobras, por lo que “se reestableció el servicio en las industrias y estaciones de servicio durante el transcurso de la noche gracias a la actuación conjunta de la Cancillería, ENARSA y PETROPBRAS con la Cancillería y la Embajada de Brasil en la Argentina para destrabar la descarga del buque de gas natural licuado”.

“Estamos satisfechos y orgullosos del trabajo que se ha hecho entre ambos países. En un momento tan crítico es bueno agradecer cuando la diplomacia funciona de manera perfecta ante un problema que había que solucionar”, agregó.

En ese sentido, el vocero presidencial afirmó: “Este Gobierno regularizó los pagos por 30.000 millones de pesos que eran deuda del gobierno anterior y destinó otros 47.000 millones de pesos a la fase de terminación del gasoducto Néstor Kirchner”.

“En cuanto al gasoducto norte, esta gestión licitó y adjudicó la obra a la que ya destino 155 millones de pesos, además de asumir una deuda que dejó el Gobierno anterior con Bolivia por 244 millones de dólares por la importación de gas”, añadió.

“No va a haber ninguna modificación en la obra pública en virtud de lo ocurrido con el tema del gas”, sostuvo.