En los últimos días, la hija de Yanina y Diego Latorre, Lola, generó polémica ya que, durante el programa de streaming “Rumis”, probó los pastelitos de membrillo por primera vez; al verlos, se quedó sorprendida y afirmó “no estar al tanto del relleno que se les pone” y, además, dijo que “no sabía cómo comerlos”; el clip del momento se viralizó y los usuarios de la red social “X” no dudaron en destrozarla; a raíz de esto, la influencer hizo un fuerte descargo y su madre salió a defenderla.

La reacción de Lola Latorre al ver los pastelitos de membrillo

La joven, se sentó en la mesa del estudio y, frente a ella, había un plato con pastelitos; en ese momento, preguntó: “¿Qué es lo que tiene en el centro?”, y Sol Perez, la panelista de Gran Hermano, le contestó que era “dulce de membrillo”.

Ante esa respuesta, Lola expresó: “Ay, siento que no me va a gustar”, y, continuó: “¿Así o así?”, mientras movía el pastelito porque no sabía si comerlo directo del centro o desde la punta.

Finalmente, Latorre lo probó y le encantó. “Gustó”, manifestó.

La repercusión en redes luego de que Lola Latorre probó los pastelitos de membrillo

Los usuarios en “X” no pudieron creer la situación y la destruyeron. Mirá las reacciones.

El fuerte comunicado de Lola Latorre tras recibir críticas por no saber qué son los pastelitos

Después de muchos comentarios negativos, Lola hizo unas polémicas declaraciones.

La influencer, dijo: “Como no soy hija de la realeza, tengo que ir todos los días a un programa de streaming y, después, a la facultad”.

Luego, con respecto a los pastelitos, lanzó: “No me gusta la batata ni el membrillo y jamás los había probado. Me mata que la gente busca cualquier excusa para criticarme… me dicen cheta; dejen de bardarme por mi clase social, supérenlo”.

Y, continuó: “La gente se piensa que soy una boluda por nacer donde nací, por si mi familia tiene plata o no… dicen “esos videitos”, “que pelotudez” o

“que soy tonta”… es tan simple no verlos; si no te gusta, seguí de largo. Hay cosas más importantes por los que uno puede ser una boluda. Yo te cuento que estudio derecho en una de las universidades más importante del país y eso, capaz, es un poco más importante que no haber probado un pastelito”.

¿Qué dijo Yanina Latorre tras las críticas que recibió su hija, Lola, por nunca haber probado un pastelito?

A raíz del revuelo que se generó, Yanina indicó: “Odio los pastelitos y jamás en mi vida compré”.

