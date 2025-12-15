Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Hugo Ferrer

No fue un encuentro más en el Hotel Sheraton. Adepa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, logró que estuvieran los tres poderes del Estado, además de empresarios de todos los sectores e invitados especiales.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem; y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, acompañado por varios ministros del gobierno del presidente Javier Milei, dieron con su presencia la magnitud de la convocatoria.

Durante la cena por el 63 aniversario de la entidad que agrupa a más de 180 medios de todo el país, una vez más el rol del periodismo y su relación con el gobierno estuvo presente en los discursos.

Manuel Adorni en ADEPA.

Por un lado, el presidente de Adepa, Martín Etchevers, destacó la importancia del periodismo en la democracia, el vínculo con el Estado y por qué actúa como vehículo para la igualdad competitiva, seguridad y transparencia en el sistema electoral. Además, expuso que existe una aspiración a construir consensos y mantener la libertad e independencia. A todo esto, puso de relieve por qué el papel de la prensa es crucial para correr el velo y luchar contra la corrupción.

También abordó sobre lo que vendrá con el nuevo código penal y que mantenga la doctrina de la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger la libertad de prensa. En relación a la inteligencia artificial refrendó que representa un desafío a la noción de conocimiento y al trabajo periodístico: “Las empresas periodísticas deben adaptarse a los nuevos espacios digitales y mantener estándares de calidad”.

Así defendió al periodismo de calidad como un patrimonio intangible y un aliado histórico de la Nación.

“El periodismo no quiere ser enemigo de nadie; quiere hacer su trabajo”.

Según Martín Etchevers, “a todos nos cuesta, en mayor o menor medida, aceptar una crítica, admitir un error, ver confrontada nuestra posición. Nadie dice que procesar las disidencias sea fácil ni agradable. Pero nadie está exento, y menos los medios y los periodistas. También nosotros tenemos que admitir que nos repliquen, nos pidan aclaraciones, nos contra argumenten y nos desafíen. Sin agresiones ni agravios, pero llevando al fondo el debate sobre hechos y opiniones. Cuanto más rico sea ese intercambio, más legitimidad tendremos a la hora de defender nuestro rol y de ratificar nuestra credibilidad”.

En relación a la libertad de expresión pronosticó que “no tengan dudas de que, cuando baja la pirotecnia verbal, es más fácil volver a enfocarnos en lo esencial. Se pueden debatir reformas estructurales sin caer en extremos irreconciliables. No hablamos de debates tibios”.

Martín Etchevers, presidente de Adepa.

Milei y el periodismo

A todo esto, Manuel Adorni, el Jefe de Gabinete, valoró que el gobierno tiene un compromiso con la verdad y la libertad de expresión y que tanto periodistas como políticos dependen de su relación con la verdad. Y que el gobierno busca reparar el vínculo entre la política y la sociedad, “dañado por la mentira en administraciones anteriores”.

Así fue como recordó que el presidente Javier Milei “cumple lo que promete, ganándose la confianza de la gente. Ratificó que no se cercena la libertad de expresión del periodismo, creyendo en la responsabilidad individual por la palabra.

La publicidad, el Estado y los medios de comunicación

Adorni reiteró que el gobierno ha adoptado un régimen de publicidad que aleja al Estado de los medios, incentivando una relación más directa con la audiencia y la verdad: se defiende la libertad de expresión y se confía en que los periodistas contarán la verdad, tanto si el gobierno hace las cosas bien como mal.

Según el Jefe de Gabinete, “las redes sociales cumplen a la hora de restituir el valor de la palabra de los periodistas. Las redes sociales amplifican la voz de la audiencia y permiten una respuesta en vivo. Esto obliga al periodista a una rendición de cuentas. Esto lo fuerza a tener que atender más y mejor a la verdad. Si bien representa un desafío, nosotros entendemos el rol de las redes también como una oportunidad para mejorar la calidad del debate público y es también una oportunidad para mejorar la relación del periodismo con la sociedad”.

También trató el tema de las respuestas del Gobierno a través de las redes: “Sé que muchas veces se nos ha acusado de agraviar periodistas, aunque a nuestro entender solo respondemos a acusaciones que consideramos infundadas”.

Y así, llegó a analizar la relación entre la publicidad del gobierno en los medios. “Sepan que cuando se tiene un régimen de publicidad como el que hemos adoptado nosotros no es otra cosa que correr al Estado del medio. El halago al gobierno se hace más escaso. Todos empiezan a ver un poco más feos, un poco más malos, con un poco más de grito En cambio, cuando el Estado publicita volúmenes importantes en medios de todo tipo y tamaño, como pasó en gobiernos anteriores, todo es mucho más fácil. Pero este cambio de régimen, a mi parecer, es positivo para la actividad periodística. Hoy el único incentivo de los medios es cuidar su relación con la audiencia, que no es ni más ni menos que su relación con la verdad. Dicho de otra forma, la autoridad publicitaria promueve un ejercicio más pleno de la libertad de expresión porque quita del medio un incentivo en el facto a mirar para el otro lado o a hacer omisiones sobre el poder político. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nosotros no le tenemos miedo a la verdad y por eso no nos molesta promover de esta forma la libertad de expresión. Nosotros estamos para gobernar y ustedes, los periodistas o los medios de comunicación, están para contar la verdad. Y confiamos en que si hacemos las cosas bien ustedes lo van a contar. Y si hacemos las cosas mal, también, ustedes lo van a contar”.

Libertad para preguntar

El Jefe de Gabinete valoró que haya “periodistas de primer nivel internacional con capacidad de sobra. No es posible construir confianza en las instituciones públicas sin un periodismo íntegro y minucioso. De mi parte les dejo el compromiso que mientras yo sea Jefe de Gabinete, mientras que el presidente sea Javier Milei, siempre habrá libertad plena para preguntar en la República Argentina”.

Y volvió a defender la libertad de prensa y la libertad de expresión: “Para nosotros es algo fundamental y por lo que vamos a pelear siempre para defender”.

A su término agradeció a Adepa y destacó la presencia de “casi” todo el Gobierno en la comida: “Espero que nos sigan invitando tal como hasta ahora, no hemos fallado nunca. Faltan dos ministros, sino podríamos haber armado acá una reunión de gabinete”.