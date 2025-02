El gobierno eliminará la moratoria previsional: ¿Qué era y a quiénes beneficiaba? Este programa, gestionado por la ANSES, desaparecerá en pocas semanas. ¿Qué alternativa queda para quienes no completaron sus aportes?

El Gobierno nacional eliminará un beneficio crucial para muchos argentinos que aspiraban a obtener su jubilación mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES): desde marzo de 2025, la moratoria previsional dejará de existir, lo que afectará a millones de personas.

Este programa, que posibilitó regularizar los aportes de aquellos que no habían alcanzado los 30 años necesarios, dejará de estar disponible con esta medida. Las personas que no hayan completado sus aportes antes de esa fecha quedarán fuera de este beneficio.

¿Qué era la moratoria previsional y a quiénes beneficiaba?

La moratoria previsional, implementada en 2023, permitió a millones de argentinos regularizar sus aportes con pagos en cuotas. Este programa fue fundamental para quienes no alcanzaban los 30 años de aportes requeridos para acceder a la jubilación completa, brindando una segunda oportunidad a miles de trabajadores.

Aunque estuvo dirigida principalmente a mujeres mayores de 60 años, hombres mayores de 65 y personas de 50 años o más con menos de 20 años de aportes, la moratoria también benefició a muchas personas que, por diversas razones, no habían logrado cumplir con los requisitos de aportes. Sin esta herramienta, muchos terminarán excluidos del sistema previsional.

El 23 de marzo de 2025 será el último día para que quienes aún no regularizaron sus aportes puedan hacerlo con la moratoria previsional. Después de esa fecha, aquellos que no hayan aprovechado esta oportunidad no podrán acceder a una jubilación completa.

Si no lográs regularizar tus aportes antes del plazo establecido, la única opción disponible será la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Esta prestación está dirigida a aquellos que no cumplieron con los requisitos para una jubilación completa. Aunque la PUAM ofrece un apoyo económico básico, no reemplaza una jubilación integral, ya que solo cubre el 80% de la jubilación mínima.

De todas maneras, la PUAM ofrece beneficios sociales relevantes, como la cobertura médica del PAMI y asignaciones familiares, lo que representa una asistencia considerable para los adultos mayores que no pueden acceder a una jubilación tradicional.

¿Qué hacer si aún no regularizaste tus aportes antes de la fecha límite?

Si te estás acercando a la edad jubilatoria o todavía estás en proceso de regularizar tus aportes, lo más urgente es dirigirse a ANSES antes del 23 de marzo de 2025. Aprovechar la moratoria te permitirá completar los aportes mediante pagos en cuotas, acercándote a una jubilación más cercana a la mínima.

Si no podés regularizar tu situación a tiempo, la única alternativa será optar por la PUAM. Por eso, es fundamental informarse sobre todas las opciones disponibles y planificar con antelación para no quedar fuera del sistema previsional.

¿De cuánto es la PUAM en febrero de 2025?

En febrero, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) experimentará un incremento del 2,7%, al igual que la jubilación mínima y otras pensiones. Este ajuste se calcula a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2024, según la nueva fórmula de movilidad adoptada por el gobierno, que toma en cuenta la inflación de los dos meses anteriores para determinar las actualizaciones.

Con este aumento, la PUAM llegará a $288.469,20 en el segundo mes del año. Esta cifra incluye $218.469,20 por el haber mensual ajustado y un bono extraordinario de $70.000.

Por otra parte, los beneficiarios de jubilaciones y pensiones con haber mínimo recibirán un bono de $70.000, lo que elevará el total a $343.086,50, compuesto por $273.086,50 de haber mínimo ajustado más el bono.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez se verán igualmente favorecidas por este aumento, alcanzando los $261.160,55, que incluyen $191.160,55 de haber con aumento y el bono extraordinario de $70.000.

En cuanto a las Asignaciones Universales, la AUH se incrementará a $98.128, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad subirá a $319.525. La Asignación Familiar por Hijo alcanzará los $49.066 para el primer rango de ingresos.

