El presidente Javier Milei eliminó la compensación para los regímenes no transferidos, abriendo una nueva disputa con 13 gobernadores. Fue a través del DNU 280/24 publicado este jueves y perjudica a las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.

La decisión del Ejecutivo se suma a la eliminación del Fondo Nacional Docente y del Fondo Compensandor del Transporte, que ya había dejado de pagar y ejecutó este jueves por DNU y las demoras en el pago del Servicio Alimentario Escolar. La decisión llega previo a la reunión con gobernadores que se realizará el próximo 4 de abril.

“Leo a algunos gobernadores con quejas al gobierno nacional por la caída de la coparticipación. Ésta es una transferencia automática desde AFIP a las cuentas de las provincias en el BNA. El gobierno de Javier Milei ni las ve, no tiene nada que ver en la caída. Si caen, es en términos reales por la inflación y la recesión, ambas consecuencias no deseadas del mérito del gobierno de haber evitado una hiperinflación (no hay cielo sin purgatorio para los pecadores del populismo como Argentina)” opinó el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, al responder a los gobernadores que alzaron la voz por la nueva quita de fondos.

“Tendrán que bajar el gasto público provincial para cerrar las cuentas fiscales como lo hace la Nación. A quejarse menos y meter motosierra. Y si vamos a parte de la solución de fondo del drama recaudatorio, habría que eliminar la coparticipación. Genera una relación tóxica de dependencia e indignidad entre provincias y Nación”, consideró el legislador a través de su cuenta de la red social X.

Santa Cruz

“El miércoles estaremos firmando la presentación ante la Anses para que se envíen los fondos adeudados”, afirmó Marcial Cané, presidente de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz (CPS) en declaraciones a LU12 AM680. Y reconoció que en fondos, significa “a valores de hoy más o menos $7.500 u $8.000 millones semestrales, o sea, $15.000 o $16 mil millones anuales“, que deja de recibir la institución previsional santacruceña.

De todas formas, se mostró optimista en lograr resultados a partir del Consejo Federal de la Previsión que integran las 13 cajas no transferidas: “Hacemos fuerza en conjunto, así que yo creo que que se puede llegar a revertir, es difícil, pero hay que trabajar” para lograrlo, afirmó.

Déficit de la Caja de Santa Cruz

El balance de la CPS es deficitario. En términos actuales “anuales hoy son entre $65 mil y $70 mil millones, pero seguro que para mitad de año, esto será mas“, planteó el titular del organismo.

Más allá de esa realidad, Cané pidió que “no empiecen los mal intencionados a sacar conjeturas de que la Caja se va a transferir o que ahora vamos a armonizar con el sistema nacional”, porque dijo cuando suceden este tipo de hechos “hay muchos que conjeturan todo tipo de cosas”.

Por ello, se sigue adelante con la confección de un proyecto para presentarle al gobernador Claudio Vidal, para eso, dijo “estamos recolectando toda la información, tenemos que mostrar la situación actual de la Caja y cómo se proyecta a 3, 5, 7 y 10 años” y con ello plantear “ésta será la situación de la Caja sino se hace nada“.

“Este informe estaría terminado en 20 a 30 días“, será puesto a disposición, junto a los equipos técnicos “para que los que tengan que tomar alguna decisión respecto de la ley cuenten con toda la información”.

