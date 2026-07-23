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El Gobierno nacional avanzó en un nuevo paso hacia la digitalización y modernización de la cadena ganadera argentina con la creación del Sistema Informático de Trazabilidad Animal (TRAZA), una plataforma que centralizará información vinculada a la producción, el movimiento y la comercialización de ganado.

La medida fue establecida mediante la Resolución 117/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, publicada este jueves 23 de julio de 2026 en el Boletín Oficial. La normativa crea formalmente el sistema en el ámbito de la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal y lo define como una herramienta informática de carácter orientativo, de consulta y de aplicación optativa para todos los actores del sector pecuario.

Qué es TRAZA y para qué servirá

Según la resolución, TRAZA tendrá como objetivo ordenar y poner a disposición información que actualmente se encuentra dispersa en distintos sistemas informáticos del Estado nacional relacionados con la producción ganadera y la industria cárnica.

La plataforma permitirá integrar datos de todas las etapas de la cadena productiva, desde la cría y recría hasta el engorde y la faena. Además, facilitará el acceso a información útil para la toma de decisiones por parte de productores, empresas y otros operadores del sector.

La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal, que tendrá la facultad de dictar normas complementarias, celebrar convenios con organismos públicos y privados y coordinar el acceso a la información necesaria para el funcionamiento del sistema.

Trazabilidad electrónica

La creación de TRAZA se enmarca en el proceso de implementación de la identificación electrónica individual obligatoria para bovinos, bubalinos y cérvidos en Argentina.

La normativa recuerda que desde el 1 de enero de 2026 los productores deben identificar electrónicamente a los animales alcanzados por el sistema y registrar sus movimientos para garantizar la trazabilidad individual.

Asimismo, las autoridades destacan que el avance de la trazabilidad electrónica permitirá generar nuevas herramientas digitales de bajo costo, aprovechar sistemas ya existentes y brindar información más precisa sobre la actividad ganadera.

El anexo de la resolución detalla que TRAZA estará compuesto por distintos módulos de consulta para los operadores de la cadena de ganados y carnes que cuenten con acceso al Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA).

Información general de los establecimientos

Uno de los módulos permitirá consultar la totalidad de los Registros Nacionales Sanitarios de Productores Agropecuarios (RENSPA) o Unidades Productivas asociadas a cada operador.

Entre los datos disponibles figurarán el tipo de establecimiento, las inscripciones especiales, los stocks por categoría, las caravanas vigentes y otros atributos diferenciales que puedan ser incorporados al sistema.

Ingresos, egresos y resultados de faena

Otro apartado estará destinado al seguimiento de movimientos de hacienda, permitiendo acceder a registros descargables de ingresos y egresos en los establecimientos ganaderos.

También incorporará el actual “VISOR-TRAZA”, que posibilita consultar los resultados de faena. Además, permitirá a criadores, recriadores y engordadores conocer los resultados obtenidos por animales que pasaron por sus establecimientos aunque hayan sido vendidos con anterioridad.

La información disponible incluirá datos objetivos surgidos de los romaneos, como peso, categoría, tipificación de res, raza, sexo y fecha de nacimiento, entre otros aspectos no considerados sensibles desde el punto de vista comercial.

Control de animales afectados a garantías

Uno de los aspectos más novedosos del sistema será el módulo denominado “Animales en Garantía – Autocontrol de Stock”.

A través de esta herramienta los usuarios podrán consultar la cantidad de animales comprometidos en garantías vigentes, ya sea mediante prendas o contratos de warrant. También se habilitará la inscripción de nuevos warrants dentro del sistema.

La plataforma calculará automáticamente la cantidad de animales disponibles para ser utilizados como garantía, considerando el stock existente, los animales ya comprometidos en prendas y los afectados a warrants vigentes.

De acuerdo con la reglamentación, solo podrán incorporarse nuevos contratos hasta alcanzar el límite de animales efectivamente disponibles, evitando así superposiciones o duplicidades en las garantías constituidas.

Mayor seguridad

La resolución señala que en los últimos años surgió una demanda creciente por instrumentos financieros respaldados en ganado, especialmente a partir de la desregulación de la actividad de los warrants y del avance de los procesos de digitalización del sector.

En ese contexto, el Gobierno consideró necesario generar mecanismos que permitan validar la disponibilidad real de los animales utilizados como garantía y otorgar mayor seguridad tanto a productores como a entidades financieras.

Por ese motivo, TRAZA permitirá incorporar permisos de acceso a información productiva para los acreedores y facilitará el seguimiento de movimientos de hacienda asociados a contratos de warrant.

Implementación gradual

La Secretaría de Agricultura estableció que la puesta en funcionamiento de TRAZA será progresiva y dependerá del desarrollo informático de cada uno de sus módulos. La autoridad de aplicación definirá los plazos y etapas de implementación a medida que las herramientas estén operativas.

Además, se instruyó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) a colaborar en el desarrollo técnico del sistema y en la reglamentación de los aspectos operativos necesarios para su funcionamiento.