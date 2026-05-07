La apertura del encuentro estuvo encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien destacó el potencial del sector minero argentino y remarcó la necesidad de generar condiciones que permitan atraer inversiones de gran escala.

Durante la jornada participaron gobernadores de distintas provincias, funcionarios nacionales, representantes de cámaras empresariales y dirigentes sindicales vinculados a la actividad minera y de la construcción.

Inversiones y proyectos mineros

La Mesa Federal Minera fue presentada como una herramienta de articulación público-privada orientada a facilitar el desarrollo de inversiones en minería, especialmente en proyectos relacionados con el cobre y el litio.

En ese marco, los participantes destacaron el trabajo realizado por el Gobierno nacional para avanzar en un esquema de estabilidad económica y seguridad jurídica destinado a generar previsibilidad para el sector.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el impacto del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el oficialismo como uno de los principales mecanismos para fomentar el desembarco de capitales en distintas actividades estratégicas.

Según se informó, actualmente el RIGI concentra proyectos mineros por aproximadamente 42.000 millones de dólares. De ese total, seis iniciativas ya fueron aprobadas y representan inversiones superiores a los 7.188 millones de dólares.

Además, se indicó que las proyecciones vinculadas al desarrollo de la actividad minera podrían llevar las exportaciones del sector a los 20.000 millones de dólares hacia 2035.

Amplia participación política,empresarial y sindical.

Karina Milei: “Argentina nunca supo aprovechar su potencial”

Durante su exposición, Karina Milei aseguró que el país cuenta con recursos estratégicos capaces de posicionarlo entre los principales actores mineros del mundo, aunque señaló que históricamente no logró desarrollar plenamente ese potencial.

“Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo”, sostuvo la funcionaria.

En esa línea, comparó la situación argentina con la de Chile y afirmó que ambos países comparten recursos geológicos similares en la Cordillera de los Andes.

“A modo de ejemplo: Chile, que tiene la misma cordillera y los mismos recursos que nosotros, exportaba en 2023 más de 50.000 millones de dólares. Argentina, en comparación, exportaba apenas 4.000 millones, es decir, 12 veces menos”, expresó.

Seguridad jurídica y empleo genuino

Los participantes coincidieron en señalar que la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica son factores fundamentales para garantizar nuevas inversiones y acelerar proyectos mineros en distintas provincias argentinas.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó el trabajo conjunto entre las provincias y el Gobierno nacional para fortalecer la actividad minera.

“Hemos recorrido dos años largos de arduo trabajo para poner a la minería como uno de los motores del país”, señaló el mandatario sanjuanino.

Además, remarcó que el desafío actual es que las empresas comiencen a ejecutar proyectos concretos que permitan generar puestos de trabajo y dinamizar las economías regionales.

“Necesitamos ahora que las empresas empiecen a concretar sus proyectos para que se traduzca en trabajo genuino”, manifestó.

“La minería debe transformarse en una política de Estado”

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que la administración nacional sentó las bases para consolidar a la minería como una política estratégica para el país.

“El Gobierno de Milei sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado”, sostuvo el funcionario.

Asimismo, consideró que la Argentina debe avanzar hacia una etapa de mayor protagonismo internacional en materia minera.

“La Argentina tiene que dar el salto de ser un país con minería a consolidarse como un país minero”, agregó.

El respaldo del sector empresario

Desde el sector privado también expresaron expectativas positivas respecto al escenario actual de la minería argentina.

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras y titular de Minera Santa Cruz S.A., Roberto Cacciola, aseguró que el sector atraviesa un momento clave para su desarrollo.

Según indicó, en los últimos años se produjeron tres factores fundamentales para mejorar las condiciones de inversión: el ordenamiento macroeconómico, la implementación del RIGI y la modificación de la Ley de Glaciares.

“Esto generó un escenario ideal para la llegada de inversiones y nuevos proyectos. Ahora es tiempo de la gente y del empleo”, remarcó.

Amplia participación política, empresarial y sindical

Del lanzamiento participaron los gobernadores Raúl Jalil, Martín Llaryora, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego y Maximiliano Pullaro.

También estuvieron presentes el secretario de Minería, Luis Lucero; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; y el titular del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe.

A su vez, participaron legisladores nacionales, representantes judiciales y empresarios nucleados en la Cámara Argentina de Empresas Mineras, junto a dirigentes sindicales de la Asociación Obrera Minera Argentina y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.

La creación de la Mesa Federal Minera representa un nuevo intento de coordinación entre el Estado, las provincias y el sector privado para consolidar una estrategia de largo plazo que permita ampliar la producción, incrementar exportaciones y generar empleo a partir del desarrollo minero argentino.