La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una de las noches más inesperadas de la temporada con la sorpresiva salida de Yipio; lo que debía ser una gala de nominaciones rutinaria, se transformó en un mar de lágrimas y abrazos de despedida cuando, la jugadora, recibió una noticia familiar que la obligó a abandonar el reality conducido por Santiago del Moro.

Todo comenzó cuando, el dueño de la casa, la citó al confesionario. “Estoy en permanente contacto con todos los familiares de ustedes”, le aclaró la voz de GH, para luego explicarle que, su pareja, había tomado contacto con la producción para transmitirle una situación delicada.

“Nos comunicó que tu mamá está pasando por un problemita de salud, que vos sabías antes de ingresar a la casa”, le explicó el conductor; aunque aclaró que el cuadro no era grave, le trasladó el pedido: su pareja necesitaba que Yipio saliera para poder atender la situación familiar.

La participante, que ya había mencionado en varias ocasiones el profundo vínculo que la une a su madre y la preocupación por su salud, no dudó ni un segundo. “No tengo otra opción, porque mi mamá está sola y está mi pareja haciéndose cargo, que ni siquiera es de él y, después, está mi hija, que es menor de edad y no tengo más familia para hacerse cargo de ella”, explicó, conmovida. “Con todo el dolor del mundo, pero, sí, me voy”, remarcó entre lágrimas.

Gran Hermano le dejó en claro que la decisión final era exclusivamente suya, pero Yipio, en una muestra de responsabilidad y amor, priorizó su familia por sobre el juego. “Tengo cosas súper importantes afuera y, mi madre, es una de ellas”. Luego de agradecer la oportunidad y pedir perdón por tener que irse, la participante fue autorizada a despedirse de sus compañeros antes de cruzar la puerta principal del reality.

La noticia sacudió a toda la casa; Manu, uno de sus amigos más cercanos, fue el primero en reaccionar: “No, dale. ¿Estás bien?”. Al comprender la gravedad de la situación, los abrazos y las lágrimas dominaron la escena. “Te espero, volvé”, le insistió su”hermanito”, mientras el resto de los participantes intentaba procesar la noticia y brindarle contención a la participante.

La salida de la comediante dejó un vacío inmediato en la casa y un clima de tristeza que se percibió en todos los rincones; varios de sus compañeros rompieron en llanto y le dejaron mensajes de aliento, pidiéndole que regrese cuando pueda y recordándole lo importante que fue su presencia en el juego. “Solucioná eso, volvé”, le pidió Manu. Pincoya, entre sollozos, la abrazó y le repitió: “Te esperamos, Yipio, vas a volver”.

“Son cosas que trascienden el juego y, esta, es una de ellas”, reconoció la participante antes de cruzar la puerta dorada y salir al reencuentro con su familia; Gran Hermano, por su parte, la despidió con palabras de aliento y la promesa de que no es un adiós definitivo sino un hasta pronto: “No es un chau, es un hasta pronto. Te quiero mucho”.

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