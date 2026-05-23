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La reciente internación de Christian Petersen en el Hospital Alemán generó una serie de especulaciones en el ambiente gastronómico y televisivo; ante la difusión de versiones contradictorias, su hijo, Hans Petersen, decidió romper el silencio sobre el estado de salud de su padre para esclarecer los motivos que derivaron en su nuevo ingreso hospitalario.

El joven fue categórico al desmentir que, el motivo de la internación, estuviera relacionado con el agotamiento laboral. “No hay ningún cuadro de estrés”, aseveró.

Según la explicación brindada por la familia, la presencia del cocinero en el centro asistencial responde a un “seguimiento de observación terapéutica integral”; este procedimiento forma parte de los protocolos de control establecidos tras el incidente cardíaco que, el chef, sufrió meses atrás durante una actividad deportiva en el sur del país.

Hans Petersen detalló que, el objetivo primordial de esta estadía médica, es realizar los chequeos correspondientes, enfocándose, específicamente, en el monitoreo del funcionamiento cardíaco y en verificar la adecuada adaptación del corazón después del episodio previo. “Está bien”, aseguró el hijo del empresario, quien destacó que, los estudios actuales, buscan garantizar que evolución clínica del paciente se mantenga de forma estable.

El episodio de Petersen que lo llevó a una nueva internación

El ingreso al Hospital Alemán se produjo durante la noche; el cocinero asistió a la institución acompañado por su esposa para iniciar el proceso de revisión programada.

La familia Petersen manifestó su malestar ante la circulación de datos erróneos, calificando de “difamación y falsa información” a los trascendidos que omiten la sensibilidad del tema.

Esta nueva instancia de observación tiene, como antecedente, el grave episodio ocurrido en diciembre, cuando Petersen se descompensó mientras ascendía al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén.

Aquel incidente derivó en una internación de 26 días en terapia intensiva; tras ese periodo crítico, el paciente recibió el alta médica en enero, luego de presentar una evolución clínica favorable, lo que le permitió retomar sus compromisos laborales habituales.

Al reincorporarse a sus tareas, el propio Christian Petersen había reconocido que transitó un año difícil y que, sus hábitos y exigencias deportivas, pudieron haber tenido una influencia en su estado de salud cardiovascular.

En aquel momento, la institución médica destacó que el alta se fundamentó en una recuperación sostenida, aunque se establecieron pautas de seguimiento estricto para evitar recaídas.

Actualmente, el entorno familiar se mantiene a la espera de las definiciones de los especialistas del Hospital Alemán; el proceso de observación terapéutica continuará hasta que se completen los exámenes de rigor destinados a evaluar la respuesta del organismo de Petersen a los tratamientos previos y a su rutina diaria.

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