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La influencer Caro Trippar les contó a sus seguidores que fue diagnosticada con cáncer de mama; se enteró hace algunas semanas, pero, este viernes, decidió anunciarlo a través de sus redes para sentirse acompañada durante el tratamiento, además de también generar conciencia sobre el autoexamen.
La mujer de 35 años, que se hizo popular por su videos con trucos de cocina, moda y humor, reconoció que no logró detectarlo a tiempo porque lo confundió con una mastitis, ya que estaba amamantando.
“Tengo cáncer de mama, HER2 negativo, hormonal positivo con metástasis; ese, es mi diagnóstico; hace días que vengo fingiendo demencia y necesito hablar con alguien de esto”, se le escuchó decir en un video, el cual publicó en su canal de YouTube.
En este marco, explicó que, durante mucho tiempo, sintió un fuerte dolor en una de las mamas, pero que lo asoció a la lactancia; tras un diagnóstico tardío, les pidió a sus seguidores que se examinen y no dejen pasar ninguna señal de alerta.
“Quiero que vos, que estás del otro lado, te revises las mamas todos los meses; si sentís un bultito, por más mínimo que sea, andá a hacerte ver, aunque estés amamantando“, indicó.
Trippar señaló que, aún, espera unos exámenes para saber más sobre el tumor, pero, que lo que vivió hasta ahora, fue una terrible película de terror. “Nunca en mi vida estuve tan mal a nivel mental. Le tengo muchísimo pánico a las agujas y, lo único que vi estos últimos meses, fueron agujas; me hicieron resonancias, tomografías, biopsias… No tienen idea por todo lo que pasé”, comentó.
Por último, afirmó que irá compartiendo los detalles del tratamiento. “Me decían que ‘mi cáncer no tenía cura’ y, después, me iba a trabajar como si acá no hubiera pasado nada; no sé ni cómo hice; después, exploté. Va a haber días buenos y días malos, pero quiero compartirlo porque siento que puede ayudar a alguien“, cerró.
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