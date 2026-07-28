Susana Giménez dejó escapar uno de los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo tras revelar el día en el que se realizaría el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, una información que, hasta el momento, nunca confirmaron públicamente.

Todo sucedió durante una charla con Marley en “Por el mundo mundial” (Telefe), cuando el conductor recordó un reciente encuentro con los padres del futbolista. “Nos encontramos con los papás de De Paul el otro día; estaban con los dos hijos de él en un restaurante. Ahora, está re enamorado de Tini“, indicó.

Fue entonces cuando, la diva, lanzó al aire: “Están muy… Se casan ahora, el 19 de diciembre. Hacen muy linda pareja”. La declaración sorprendió, incluso, a Marley y, rápidamente, se viralizó en redes.

La fecha mencionada por la conductora coincide con la que había anticipado la periodista Pilar Smith a comienzos de este año en LAM (América TV), cuando aseguró que, la ceremonia, se realizaría en Dock Haras, un exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz, donde la pareja buscaría celebrar una fiesta íntima junto a familiares y amigos.

Los rumores sobre el casamiento comenzaron a tomar fuerza meses atrás y se intensificaron tras la reconciliación de la pareja; en marzo, De Paul reconoció, durante una videollamada en una entrevista con Tini, que “ambos tenían ganas de casarse”, aunque evitó confirmar cuándo darían ese paso.

Hasta el momento, ni Tini ni Rodrigo hicieron declaraciones al respecto.

El padre de Rodrigo De Paul habló de la relación con Tini Stoessel y sorprendió

Roberto De Paul se refirió, por primera vez, al vínculo que mantiene el futbolista con la artista y dejó una definición que no pasó inadvertida.

El padre del mediocampista campeón del mundo fue entrevistado en “La mañana con Moria” (El Trece) y, lejos de esquivar el tema, habló con absoluta naturalidad sobre la pareja, dejando en claro la buena impresión que le genera la cantante; consultado por Tini, no dudó en dedicarle una catarata de elogios. “La conozco; es muy compañera de Rodrigo, muy tierna, muy amable, muy agradable”, aseveró.

En este marco, profundizó sobre la dinámica que observa entre ambos y remarcó el sostén mutuo que construyeron desde que retomaron su relación. “Rodrigo se apoya mucho en Tini; charlan mucho, se apoyan mucho y son muy compañeros; la veo muy centrada; es un 10”, afirmó, en una valoración que disipó cualquier especulación sobre la mirada de la familia hacia la cantante.

Como era de esperarse, la conversación derivó en los insistentes trascendidos sobre una eventual boda; sin embargo, Roberto optó por la ironía y respondió con una cuota de humor. “Invitación al casamiento, todavía, no recibí”, lanzó, entre risas.

Luego, redobló la apuesta, y, completó: “Todavía no me dijeron nada, no me invitaron”; de esta forma, el padre del volante de la Selección argentina no solo dejó en evidencia la sintonía que mantiene con Tini Stoessel, sino, también, desdramatizó las versiones sobre un inminente paso por el altar, que, desde hace semanas, orbitan alrededor de la pareja sin que ninguno de los protagonistas las haya confirmado.

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