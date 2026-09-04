Wanda Nara y Mauro Icardi reanudaron el diálogo y llegaron a un acuerdo en beneficio de las dos hijas que tienen en común; Nora Colosimo, madre de la conductora, contó la primicia en “LAM” (América TV), programa conducido por Ángel de Brito, y dio todos los detalles.

“La noticia es muy buena, me pone muy feliz”, indicó Colosimo en su rol de panelista de De Brito antes de lanzar su primicia. “Finalmente, ahora las nenas se van con su papá, a cenar, antes de viajar”, anunció, y, añadió: “Wanda habló y llegaron a un acuerdo, lo convenció”.

En este marco, Nora dijo que, Icardi, llevaba dos meses sin ver a Francisca y a Isabella y explicó el motivo. “Las nenas estaban enojadas con el papá”, aseveró; según la nueva “angelita”, las nenas se distanciaron tras el dudoso episodio del robo de los pasaportes.

“Yo estaba, o sea, ese robo fue real; yo estaba en la casa cuando entran estos cuatro personajes; se robaron una cartera, con los pasaportes, y dos carteras más de Wanda; ese fue todo el robo, cuando, en la casa, había un montón para robar”, relató Colosimo.

“Ahí, empieza toda la odisea: Wanda le informa a los dos papás y les dice que “hay que renovarlos y que precisa sus firmas”, bueno… Él se negó y empieza la discusión con las nenas”, detalló.

Y, añadió: “Finalmente, la jueza italiana decide que las niñas tienen que volver a su hogar con su familia, que es Argentina”; según la madre de Wanda, el rechazo de Icardi, a firmar la documentación para hacer los nuevos pasaportes, generaron el enojo de sus hijas.

Colosimo aprovechó, también, para dar su versión del polémico video que se filtró a los medios y en las redes sociales, filmado por Wanda mostrando a sus hijas en plena crisis de nervios luego de volver de estar con Icardi.

En la situación estuvo presente Colosimo y fue acusada, en las redes y por algunos periodista, de intentar manipular a sus nietas a partir de sus preguntas.

“Eso me pareció un horror. Lo hicieron, justo, el día que fue el debut de mi streaming. Ese video lo filmó la propia Wanda que la ve a las nenas en un estado de tan shock que decide filmarlas”, justificó.

Y, agregó a la explicación. “Las nenas llegaron tan desesperadas, lloraban tanto que no importa de donde vengan. Obvio que le preguntás todo ‘¿Qué te pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te hicieron?'”.

Finalmente, Nora Colosimo celebró el acuerdo entre Wanda Nara y Mauro Icardi para que, finalmente, el padre pueda estar un rato con sus hijas menores. “Me pone feliz, después de dos meses”, expresó.

Y, cerró, con una curiosa conclusión: “Yo diría que, si ellos dos se ponen a hablar, basta de abogados… Cuánto dinero se ahorrarían”.

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