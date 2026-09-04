Maia Reficco vivió una intensa noche durante el estreno para invitados de la obra “Los ojos del perro siberiano”; en medio de rumores sobre una posible reconciliación con Franco Colapinto, la actriz y su hermano, Joaquín, tuvieron un fuerte cruce con la prensa que la esperaba en la entrada; el hecho indignó a Yanina Latorre, quien no dudó en hacer un fuerte descargo.

Al finalizar la función, Maia salió acompañada por su hermano, también actor y cantante; ambos evitaron a los cronistas que buscaban respuestas sobre la relación de la actriz con Colapinto y, así, el cronista de “Puro Show” (El Trece) la siguió durante una cuadra.

Mientras la actriz sonreía en silencio, Joaquín, tomó la palabra. “No quiere hablar…”, indicó, y, luego, aprovechó para promocionar la obra y la serie “Margarita” en la que participa, a lo que el periodista, insistió: “Solo quiero saber cómo está”, pero, su hermano, reiteró que Maia no tenía ganas de responder y desvió la atención hacia sus proyectos profesionales.

En este marco, Latorre aprovechó para reaccionar. “Dos impresentables… A ver, estás de novia con Colapinto, reina; te amigaste con Colapinto y se la pasaron en el helicóptero, tomando mate, subiendo fotos, likeando, yendo a las carreras, yendo el otro día a comer y toda la parafernalia. ¿Qué te cuesta parar y decirle ‘Estoy contenta, estoy bien’?”, arrancó Yanina.

“El otro día, la madre de María Reficco, me mandó un mensaje y me agradeció lo bien que hablaba de la hija… Hoy, me va a odiar, pero digo, señora, dígale a la chica que, si está con Colapinto, pare dos minutos, y, diga ‘Estamos contentos o no estamos contentos’. ¿Cuál es el problema de hablar de la vida privada de un chico de 20 años?”, agregó la conductora.

“Y el hermano, otro pelotudo, abrazándola y sobando, porque, aparte, el notero, que es divino, va a llegar a la casa diciendo ‘hoy corría dos pelot$#%$ por la calle que no sé ni quiénes son’. No sé cuál de los dos es más bol#$% y la piba miraba para abajo con una capucha como si fuera Susana Giménez peleándose con Roviralta. ¡Por favor! ¡Dios mío!”, cerró Yanina, indignada con los hermanos Reficco.

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