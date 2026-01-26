El empresario Horacio Homs, quien se encuentra instalado en Uruguay y es padre de la influencer, Camila Homs, protagonizó un episodio inesperado mientras intentaba resolver, de forma personal, un inconveniente técnico en su vivienda.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, quien utilizó la apertura de su ciclo habitual para brindar detalles de lo acontecido. “Quiero abrir el programa con una data que me acaba de llegar y, también, acabo de chequear: tuvo un accidente doméstico el papá de Camila Homs en Punta del Este”, comenzó diciendo el comunicador, generando una inmediata preocupación entre sus seguidores.

Según el relato, la situación se originó a raíz de una falla en la infraestructura de la casa; ante la emergencia, Horacio decidió no esperar asistencia profesional y tomó la iniciativa de intervenir en el sistema de aguas de la propiedad; sin embargo, la tarea resultó ser mucho más peligrosa de lo previsto.

“Horacio tuvo un problema en su casa, con la cañería, y creyó que podía solucionarlo; el tema es que, en ese intento de arreglar, se cortó las manos, lo que le generó un sangrado importante que ya paró”, indicó Etchegoyen. El accidente se agravó por el contexto de soledad en el que se encontraba el padre de la modelo, lo que incrementó el nivel de estrés ante la imposibilidad de recibir ayuda inmediata.

El cuadro general de la vivienda se tornó crítico, no solo por la herida física del protagonista, sino por el estado de las instalaciones. “Luego de esa situación, llamo a un plomero para que le solucione ese inconveniente porque empezó a salir materia fecal por todos lados y él, en ese afán de arreglarlo, tuvo este incidente que quedará para la anécdota”, cerró el periodista.

Afortunadamente y, a pesar de la gravedad del sangrado inicial, el episodio no pasó a mayores; el conductor se encargó de llevar tranquilidad al entorno de la familia y al público en general al confirmar que el empresario se recupera, favorablemente, tras el mal momento. “Quiero decir que, Horacio Homs, está fuera de peligro y está bien; fue solo un susto”, aseguró, remarcando que, aunque el hombre pasó por una “situación verdaderamente nerviosa y angustiante”, actualmente, se encuentra fuera de cualquier riesgo sanitario.

