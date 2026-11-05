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La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá distintos momentos de encuentro con los fieles y una agenda que incluirá celebraciones multitudinarias, actividades pastorales y visitas a instituciones. En ese marco, la Conferencia Episcopal Argentina brindó precisiones sobre la organización de las jornadas durante una conferencia de prensa de la que participó La Opinión Austral.

De la conferencia participaron el Monseñor Marcelo Daniel Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; el Monseñor Raúl Pizarro Travers, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la CEA y el Padre Máximo Jurcinovic, director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal.

Durante el encuentro con los medios, representantes de la Iglesia explicaron los preparativos para recibir al Santo Padre, los desplazamientos previstos y las medidas de organización y seguridad. También respondieron consultas sobre la participación de los fieles, el significado pastoral de algunas actividades y las expectativas de la institución frente a una visita de relevancia nacional e internacional.

Uno de los anuncios más relevantes estuvo relacionado con los trayectos que realizará el Papamóvil para facilitar el contacto del Pontífice con la gente. Según detallaron, habrá varios momentos en los que León XIV se trasladará entre los fieles, especialmente antes de las celebraciones y durante los recorridos por sectores urbanos.

La planificación fue realizada en coordinación con las autoridades de las distintas jurisdicciones y las áreas de seguridad. El objetivo será que los asistentes tengan la posibilidad de ver al Papa durante sus desplazamientos, dentro de las condiciones organizativas previstas para cada actividad.

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Cuáles serán los recorridos del Papamóvil en Buenos Aires, Córdoba y Luján

Durante la conferencia, uno de los representantes de la Conferencia Episcopal explicó que los trayectos fueron pensados para que el Papa pueda mantener contacto directo con la gente en diferentes momentos de su agenda.

El primer recorrido tendrá lugar el lunes por la mañana, cuando León XIV se dirija al Cotolengo. Según se informó, siete cuadras antes de llegar al ingreso del predio, ubicado en un espacio de aproximadamente 50 hectáreas, el Santo Padre subirá al Papamóvil para realizar un trayecto de siete cuadras por el sector urbano.

La intención es que pueda encontrarse con los fieles que se acerquen a ese sector y permanezca cerca de quienes estarán esperando su llegada.

Ese mismo día, el Papamóvil también tendrá presencia dentro de Campo de Mayo. Posteriormente, en el marco de la celebración prevista en el sector del embarcadero, habrá otro recorrido.

En este caso, el traslado comenzará aproximadamente media hora antes de la misa, prevista para las 10. Entre las 9:30 y las 10, León XIV recorrerá unos dos kilómetros desde el túnel del embarcadero hasta el lugar de la celebración.

El trayecto estará delimitado por vallas para ordenar la circulación de los asistentes y permitir que los fieles puedan observar el paso del Pontífice.

El recorrido en Córdoba

La agenda continuará el martes en Córdoba. Allí, el Papa también realizará un recorrido en Papamóvil antes de la misa prevista en FAdeA, que comenzará a las 9:30.

Una vez finalizada la celebración, se trasladará hacia el obispado. Sin embargo, tres kilómetros antes de llegar, sobre avenida Colón, volverá a subir al vehículo papal para recorrer aproximadamente tres kilómetros por la ciudad.

El objetivo será que pueda transitar entre la gente y mantener un contacto cercano con los fieles que se acerquen a las inmediaciones del recorrido.

La jornada tendrá otro momento destacado durante la tarde. Después del almuerzo y un breve descanso, León XIV participará de un encuentro en la Catedral de Córdoba. Para llegar, realizará un trayecto de entre siete y ocho cuadras en el Papamóvil.

La actividad continuará por la noche con un encuentro con jóvenes. En esa oportunidad, también está previsto que el Pontífice recorra el espacio en el vehículo papal durante la media hora previa al comienzo de la actividad.

El último recorrido será en Luján

El miércoles, durante su llegada a Luján, León XIV volverá a utilizar el Papamóvil para acercarse a los fieles.

El recorrido comenzará en las inmediaciones de la ruta 7 y la rotonda ubicada en ese sector. Desde allí, el Santo Padre realizará un trayecto de aproximadamente 2,9 kilómetros hasta llegar al escenario situado frente a la Basílica de Luján.

De esta manera, la planificación contempla varios momentos de cercanía durante las tres jornadas, tanto en los espacios de celebración como en los traslados por las ciudades.

Desde la organización remarcaron que cada uno de estos recorridos fue pensado para que el Papa pueda encontrarse con la mayor cantidad posible de personas, dentro de las condiciones de seguridad y de la logística que requiere una visita de estas características.

Qué pasará en Plaza de Mayo y dónde podrán verlo los fieles

Otro de los interrogantes planteados durante la conferencia estuvo relacionado con la posibilidad de que el Papa realice un recorrido en Papamóvil por Plaza de Mayo.

Al respecto, los representantes de la Iglesia aclararon que, por el momento, no está previsto un recorrido de ese tipo en ese sector.

La agenda contempla que León XIV se dirija a la Catedral para encontrarse con los obispos. El lugar estará vallado hasta determinados sectores y, aunque se espera que los fieles puedan acercarse espontáneamente a las inmediaciones, no está programado que el Pontífice salga a saludar o realice un encuentro público con quienes se encuentren allí.

La explicación apunta a diferenciar los momentos de contacto previstos en los recorridos del Papamóvil de aquellos encuentros que tienen una organización y un carácter institucional específico.

La inscripción no será obligatoria para participar de los encuentros

Durante la conferencia también se refirieron a las dudas de quienes todavía no habían realizado la inscripción para asistir a las actividades.

Desde la Iglesia llevaron tranquilidad y señalaron que quienes no se hayan registrado igualmente podrán acercarse.

Una de las autoridades expresó: “Si no te inscribiste, no te hagas problema, vení”. En ese sentido, explicó que el registro previo tuvo como finalidad contar con una estimación de la cantidad de participantes y facilitar la organización de los encuentros.

La inscripción, por lo tanto, no establece lugares de privilegio ni determina quiénes podrán acceder a las celebraciones. Según explicaron, los espacios se irán ocupando gradualmente a medida que llegue la gente.

Además, consideraron que los distintos desplazamientos del Papamóvil permitirán que muchas personas tengan la oportunidad de ver al Santo Padre, incluso en aquellos sectores donde la capacidad de los espacios resulte limitada.

La expectativa de la Iglesia es recibir una importante concurrencia. Si bien reconocieron que todavía no pueden establecer una cifra exacta de asistentes, señalaron que el entusiasmo volvió a crecer después de la confirmación oficial de la visita.

En ese sentido, explicaron que las primeras inquietudes relacionadas con la salud del Pontífice habían generado cierta incertidumbre y repercutido en las inscripciones. Sin embargo, una vez confirmada su presencia, volvió a manifestarse la alegría de los fieles.

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Las recomendaciones para quienes viajen a los encuentros

La organización también hizo hincapié en la importancia de que los asistentes vivan las jornadas con espíritu de peregrinación y tengan en cuenta las condiciones propias de las concentraciones multitudinarias.

Entre las recomendaciones mencionaron la necesidad de prepararse para caminar, permanecer durante períodos prolongados al aire libre y afrontar posibles cambios climáticos, como el calor, la exposición al sol o la lluvia.

La invitación fue a participar con paciencia, entusiasmo y sentido comunitario.

También remarcaron la importancia de cuidar a quienes estén alrededor, permanecer junto a los grupos de pertenencia y establecer puntos de referencia para facilitar los reencuentros una vez finalizadas las celebraciones.

“Hay que cuidarnos, cuidar a nuestros compañeros, permanecer juntos en los grupos”, señalaron durante la conferencia.

Otro de los pedidos estuvo relacionado con los elementos que los asistentes lleven a los encuentros. En particular, recomendaron evitar carteles demasiado grandes o pancartas que puedan obstaculizar la visión de las personas ubicadas detrás.

Las autoridades eclesiásticas insistieron en que se trata de medidas de sentido común destinadas a garantizar que todos puedan participar de manera ordenada y disfrutar de las actividades.

El significado de las visitas al Cotolengo y a una cárcel

Más allá de los encuentros multitudinarios, la agenda de León XIV incluirá actividades con un fuerte contenido pastoral. Entre ellas se destacan las visitas al Cotolengo y a una institución penitenciaria, dos espacios que la Iglesia considera representativos de distintas situaciones de vulnerabilidad.

Consultados sobre el significado de estas actividades, los representantes de la Conferencia Episcopal señalaron que la visita al Cotolengo expresa la cercanía de la Iglesia con las personas con discapacidad y sus familias.

Explicaron que estos espacios permiten visibilizar las dificultades que atraviesan quienes necesitan acompañamiento y asistencia, así como el trabajo de las instituciones que sostienen esas tareas.

En ese sentido, remarcaron que el gesto del Papa estará vinculado con el reconocimiento de la dignidad de cada persona y con la necesidad de acompañar las situaciones de fragilidad.

“Allí hay verdadera vida, allí hay dignidad que debe ser respetada y sostenida”, expresaron al referirse al sentido de la visita.

También vincularon el gesto con la manera en que Jesús se acercaba a las personas enfermas, las acompañaba y las reincorporaba a la comunidad.

Para la Iglesia, el encuentro representa una oportunidad de extender ese mensaje de cercanía y solidaridad a quienes muchas veces atraviesan situaciones de exclusión.

La visita a la cárcel, por su parte, fue explicada desde el mandato cristiano de acompañar a las personas privadas de su libertad.

Los representantes eclesiásticos aclararon que la presencia del Pontífice no implica intervenir en causas judiciales ni en los procesos penales, que deben continuar por sus propios canales institucionales.

El propósito será encontrarse con las personas concretas que están privadas de su libertad y transmitirles un mensaje de esperanza.

“Es hacerse presente a la persona concreta del que está privado de libertad para hacer un anuncio de esperanza”, señalaron.

En esa línea, destacaron que la libertad interior, la posibilidad de confiar y la esperanza constituyen aspectos centrales del mensaje cristiano que León XIV buscará transmitir durante ese encuentro.

La apuesta al diálogo y a una mayor inclusión social

Durante la conferencia también hubo preguntas sobre el contexto social y político argentino, la convivencia entre distintos sectores y el papel de la Iglesia frente a las divisiones que atraviesan al país.

Al ser consultados sobre la posibilidad de un encuentro entre el Papa y el presidente de la Nación, los representantes eclesiásticos evitaron centrar la atención en esa cuestión y señalaron que, en esta instancia, su principal preocupación está puesta en la visita del Santo Padre.

El Papa León VIX junto al presidente de Argentina, Javier MIlei en junio del 2025. FOTO: VATICANO

Sin embargo, destacaron que esperan que las actividades de estos días puedan convertirse en un signo de crecimiento en las relaciones entre las instituciones y los distintos sectores de la sociedad.

“Todo lo que hagamos en estos días quiere ser también como un signo, un augurio de un crecimiento en las relaciones entre las instituciones y entre los sectores”, expresaron.

También se refirieron al mensaje de bienvenida que la Iglesia propone para la visita y a la necesidad de construir espacios abiertos a todos.

Explicaron que la institución busca recibir a quienes se acerquen, independientemente de sus diferencias, y que esa dinámica inclusiva pueda extenderse a otros ámbitos de la vida social.

En cuanto a la convivencia religiosa, recordaron el camino de diálogo ecuménico e interreligioso impulsado en la Argentina y destacaron la importancia de sostener vínculos concretos con otras denominaciones cristianas y religiones.

La intención, señalaron, es que ese diálogo no quede reducido a una formalidad, sino que se traduzca en experiencias compartidas y en una convivencia cotidiana.

La visita como continuidad del camino iniciado por otros pontífices

Para la Conferencia Episcopal, la llegada de León XIV representa un acontecimiento de especial relevancia para la Iglesia argentina, no solamente por el tiempo transcurrido desde la última visita papal, sino también por el significado que tendrá el encuentro con los obispos y los fieles.

Durante la conferencia reconocieron que, a medida que se acerca la fecha, crece la emoción y también la responsabilidad de cerrar los detalles organizativos.

Además, señalaron que el encuentro permitirá que los obispos argentinos puedan reunirse por primera vez como cuerpo con el Santo Padre, en el marco de una agenda institucional que todavía no había permitido concretar esa instancia.

Los representantes de la Iglesia relacionaron la visita con un proceso histórico de mayor inserción de la institución en la sociedad contemporánea. En ese recorrido mencionaron el Concilio Vaticano II, los pontificados de Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, y la etapa encabezada por Francisco.

Consideraron que esos procesos contribuyeron a fortalecer una Iglesia más presente en los problemas sociales, atenta a las necesidades de las personas y comprometida con los espacios de sufrimiento y vulnerabilidad.

En ese contexto, definieron a la Iglesia como una institución llamada a servir a la humanidad y a funcionar como puente entre distintos sectores.

La visita de León XIV, afirmaron, permitirá profundizar ese camino y renovar el compromiso de comunicar el mensaje de Cristo en el tiempo actual.

Qué desafíos tendrá la Iglesia después de la visita

La agenda del Papa también abre interrogantes sobre el trabajo que continuará una vez finalizadas las actividades en el país.

Al respecto, desde la Conferencia Episcopal explicaron que ya vienen trabajando en una reorganización interna que incluye la revisión de sus estatutos, la estructura de los servicios y las formas de presencia institucional en las distintas regiones argentinas.

Otro de los ejes será profundizar la dimensión sinodal de la Iglesia, un concepto vinculado con la participación de los fieles en la vida de la institución y en los procesos de reflexión y toma de decisiones.

Los representantes explicaron que el camino sinodal dejó una serie de tareas pendientes y reflexiones que ahora buscarán retomar.

El objetivo será ampliar la participación de las comunidades, incorporar distintas voces y fortalecer los mecanismos mediante los cuales los fieles puedan intervenir en el discernimiento pastoral.

León XIV celebrará una misa el lunes 9 de noviembre frente al Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Operativo de armado y montaje

Por el avance de los operativos de armado y montaje de estructuras y los requerimientos de seguridad del operativo que lleva adelante la Ciudad en coordinación con el Gobierno nacional por la visita del Papa León XIV, estos son los cortes progresivos de calle, desvíos y restricciones vehiculares hasta mañana en la zona de Avenida del Libertador y calles cercanas.

Jueves 5 de noviembre

Corte total: Avenida Del Libertador, entre Avenida Int. Bullrich y Ortega y Gasset (sin obstruir la circulación por Ortega y Gasset). Ya está cerrada entre Sarmiento y Bullrich.

Cortes totales vehiculares restrictivos (adicionales): Avenida Dorrego (entre Cerviño y Figueroa Alcorta, sin afectar las avenidas limítrofes). Y Avenida Intendente Bullrich (entre Avenida Cerviño y Avenida Del Libertador).

Instalaciones de servicio: desde las 8 de la mañana se habilitará la instalación de módulos de oficinas, gazebos y baños químicos en puntos estratégicos de carriles linderos (como Teodoro García y Luis María Campos, Bullrich y Santa Fe, entre otros).

Viernes 6 de noviembre

A partir de las 00, el operativo alcanza el tramo norte del perímetro previsto:

Corte total: Avenida Del Libertador, entre Ortega y Gasset y Olleros (sin obstruir el paso sobre Olleros).

Cortes totales vehiculares (calles transversales): en Ortega y Gasset, Pje. San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García (en sus tramos comprendidos entre Migueletes y Av. del Libertador, sin afectar la circulación por Migueletes).

Olleros (entre Avenida Del Libertador y Valentín Alsina).

Recomendaciones

Peatones : la circulación peatonal estará habilitada por las veredas frentistas correspondientes y los senderos internos de Plaza Holanda y Parque Tres de Febrero, debiendo respetar los vallados perimetrales de obra.

Estacionamiento sobre Avenida del Libertador : despeje vehicular en los carriles afectados. El ingreso a cocheras frentistas sobre los corredores cortados tendrá acceso restringido por medio de un carril y supervisado por personal de tránsito.

Vías alternativas: Lugones y luego la Autopista Illia (que lleva a Recoleta y el Centro), desviar por la colectora de la Illia, y Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y luego Ramón Castillo en la zona portuaria para llegar a Retiro, y también bajar en la General Paz hacia avenidas como Cabildo, Santa Fe, y Las Heras.

Autopistas gratis: ante los cortes en Libertador y otras calles, la Ciudad dispuso que la autopista Illia sea gratis para los vehículos livianos (motos, autos y camionetas), al igual que el Paseo del Bajo para autos, camionetas y utilitarios (las motos están prohibidas). Rige desde hoy hasta el miércoles a las 14.

Contracarril en Figueroa Alcorta: por el cierre de la avenida Sarmiento y Casares, se implementó con agentes de tránsito un contracarril de 200 metros sobre la Avenida Figueroa Alcorta. Va desde Sarmiento hasta Casares, donde se puede retomar y seguir hacia la Avenida Libertador. Busca descomprimir el tránsito que llega por Sarmiento desde la Autopista Lugones.

Cortes en Palermo

Cortes totales

– Avenida Del Libertador, entre Avenida Sarmiento y Olleros (sin obstruir el paso sobre Olleros).

– Sarmiento, entre Santa Fe y F. Alcorta

– Gorostiaga, entre Del Libertador Av. y Migueletes

– Maure, entre Del Libertador y Migueletes

– Jorge Newbery, entre Del Libertador y Migueletes

– Benjamín Matienzo, entre Del Libertador y Migueletes

– San Benito de Palermo, entre Del Libertador y Migueletes

– Ortega y Gasset ,entre Del Libertador y Migueletes

– Marcelino Freyre, entre Dorrego e Infanta Isabel

– Infanta Isabel entre Marcelino Freyre y Del Libertador

– Iraola, entre Pedro Montt y Holmberg

– Pedro Montt entre Infanta Isabel e Iraola

– Sinclair entre Infanta Isabel y Juncal

– Dorrego , entre Del libertador y Figueroa Alcorta Sentido Av. Santa Fe

– John Fitzgerald Kennedy, entre Iraola y Cerviño

– Godoy Cruz ,entre Del Libertador y Juncal

– Juan Francisco Seguí, entre Sinclair y Kennedy

– Juan Buschiazzo, entre Del Libertador y Seguí

– Fray Justo Santamaria de Oro entre Del Libertador y Juncal

– Demaría, entre Sinclair y Kennedy

– Cerviño, entre Dorrego y Kennedy

– Colombia, entre Cerviño y Seguí

– Paseo Ucrania, entre Del Libertador e Iraola

Autopista Illia y Paseo del Bajo, gratis

Ante las restricciones de circulación implementadas por la Ciudad debido al operativo que se está desplegando por la llegada del Papa León XIV, el Gobierno porteño dispuso que la autopista Illia sea gratis para los vehículos livianos (motos, autos y camionetas), como alternativa porque no se puede usar la Avenida Del Libertador.

Como medida complementaria, la empresa de la Ciudad Autopistas Urbanas (AUSA) también habilitará el Paseo del Bajo para que pueda ser usado por autos, camionetas y utilitarios, que tampoco abonarán el peaje. Quienes circulen por esta autopista deberán respetar la velocidad máxima de 60 km/h y las motos seguirán estando prohibidas por motivos de seguridad vial.

Estas iniciativas entraron en vigencia en ambas autopistas este miércoles a las 22 y hasta el miércoles 11 a las 14. Tanto en AU Illia como en Paseo del Bajo se mantendrá vigente el cobro de la tarifa correspondiente para el tránsito pesado, que deberán pagar el peaje de manera habitual, según el horario en que circulen y la cantidad de ejes del camión.

Se implementó un contracarril

La Ciudad implementó un contracarril en Figueroa Alcorta para descomprimir la avenida Sarmiento por el cierre de Libertador

Ante el cierre de la avenida Sarmiento, desde la avenida Casares por los trabajos en la zona del Monumento de los españoles, la Ciudad implementó con agentes de tránsito un contracarril de 200 metros sobre la Avenida Figueroa Alcorta.

Va desde Sarmiento por Figueroa Alcorta hasta Casares, donde se puede retomar y seguir hacia la Avenida Libertador. Busca descomprimir el tránsito que llega por Sarmiento desde la Autopista Lugones.

Otras vías de circulación son continuar por Lugones y luego la Autopista Illia (que lleva a Recoleta y el Centro), desviar por la colectora de la Illia, y Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y luego Ramón Castillo en la zona portuaria para llegar a Retiro, y también bajar en la General Paz hacia avenidas como Cabildo, Santa Fe, y Las Heras.

Por el armado y los trabajos de logística para preparar la Misa y Vigilia de los Jóvenes, se encuentran cerradas al tránsito en estos momentos:

Av. Libertador entre Av. Bullrich y Av. Sarmiento – Ambos sentidos

Av. John F. Kennedy entre Seguí y Av. Libertador – Ambos sentidos

Godoy Cruz entre Seguí y Av. Libertador

Freyre entre Av. Dorrego y Av. Libertador

Iraola y Av. Sarmiento

En Recoleta

Del sábado 7 al miércoles 11 de noviembre

Habrá restricción vehicular total y controles policiales en la zona delimitada por Av. del Libertador, Av. Callao, Quintana, Juncal y Cerrito.

Los puntos de ingreso y egreso serán Av. Callao y Quintana, y Libertad y Quintana.

Para ingresar, se deberá presentar:

DNI con domicilio que coincida con el lugar de acceso

Placa identificatoria del Gobierno de la Ciudad

La placa se puede retirar en: Sede Comunal 2 (Vicente López 2050), desde el lunes 2 hasta el viernes 6/11, de 8 a 16.

Rodríguez Peña y Av. Alvear, desde el lunes 2 hasta el miércoles 4/1, de 16 a 20.

Además, por motivos de seguridad del papa, se reubicarán contenedores y vehículos estacionados, y también habrá cambios en el recorrido de algunas líneas de colectivos.