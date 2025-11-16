En una nueva emisión de “La Noche de Mirtha” (El Trece), su conductora, Mirtha Legrand, sorprendió a su audiencia y a su equipo en pleno vivo al confirmar que, este verano, se instalará en Mar del Plata.

Mirtha dejó caer la noticia de manera informal, pero contundente, con una sonrisa cómplice y visiblemente feliz: “¡Ay, qué lindo! La Chiqui no para en verano; en enero, nos vemos desde Mar del Plata”. El anuncio, recibido con una ola de aplausos y miradas cómplices en el estudio, fue celebrado en las redes, donde los fanáticos festejaron la vuelta de la diva a la ciudad balnearia

En este marco, dio detalles de lo que se viene: “En el Hotel “Costa Galana”, como siempre, ¡qué lindo! Va a ser una linda temporada”, indicó, dejando en claro su entusiasmo y buen augurio para el ciclo estival.

Cada verano, la llegada de Mirtha a la ciudad se convierte en un símbolo del inicio de la temporada teatral y del glamour en la costa atlántica; como cada vez que se instala en la ciudad, la presencia de la conductora en el Costa Galana genera revuelo: no solo potencia el movimiento turístico y el interés de los medios, sino que logra reunir a figuras del espectáculo, la política y la cultura en sus icónicas “mesazas”.

Por otro lado, hasta el momento no se sabe si Juana Viale, la nieta de“La Chiqui” y conductora de “Almorzando con Juana“, también viajará a la ciudad costera para presidir los domingos la mesa más importante de la televisión argentina.

