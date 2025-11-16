La ciudad de Buenos Aires fue testigo de una noche que muchos consideraban casi imposible: el regreso de Oasis al país después de dieciséis años; el tan esperado show, que tuvo lugar en el Estadio Monumental, generó una ola de entusiasmo masivo; el evento no solo convocó a miles de fans de la banda, sino, también, a varias figuras del espectáculo y el deporte.

Desde el ámbito mediático, Wanda Nara y Luciana Salazar dijeron “presente”; a ellas se sumaron personalidades como el polista Facundo Pieres, la influencer Melody Luz y el conductor Matías Martin; sin embargo, uno de los invitados más notables fue el actor británico Matt Smith, estrella de series aclamadas como “The Crown” y “House of the Dragon”, quien fue grabado mientras ingresaba al estadio, abrazando a un amigo y luciendo un look casual de remera negra, jeans oscuros y botas.

Nara siguió el show desde la platea, no sin antes mostrar su asombro por el espectáculo de drones que la banda había desplegado en la previa del evento; a través de sus redes, la empresaria filmó el concierto; además, compartió una foto en blanco y negro del escenario, destacando la presencia de la bandera británica.

Por su parte, Salazar se mostró sumamente entusiasmada, siguiendo gran parte del concierto desde la tribuna; la modelo se grabó cantando y luciendo un look compuesto por un sombrero negro de ala curva, junto a una prenda de tirantes oscuros con textura brillante.

Otro de los famosos presentes fue Facundo Pieres, expareja de Zaira Nara, quien compartió una foto junto a dos amigos a metros del campo.

La velada, también, se vivió en pareja, siendo el caso de Matías Martin, que se mostró con su novia Paloma Cavanna.

El esperado reencuentro no solo reavivó la pasión por los himnos de Oasis, también, puso en primer plano la compleja relación entre los hermanos Gallagher, un elemento que, históricamente, suma tensión y expectativa a cada cita.

La noche previa al concierto, barrios como Belgrano y Núñez se vieron sorprendidos por un espectáculo de drones que iluminó el cielo con el icónico logo de la banda.

En los días previos, los integrantes de Oasis generaron revuelo al dispersarse por la ciudad; Noel Gallagher, guitarrista y uno de los líderes, se dejó ver en lugares emblemáticos; su recorrido incluyó una visita al Cementerio de la Recoleta junto a su equipo y su hijo menor, donde se detuvo ante la tumba de Eva Perón y mostró interés por otras figuras históricas; su pasión futbolera lo llevó, también, a La Bombonera, el estadio de Boca Juniors.

En contraste, Liam Gallagher, vocalista y figura central, eligió mantenerse alejado de la vida pública desde su llegada a la ciudad, reservando su aparición para el escenario.

