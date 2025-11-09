En medio del gran escándalo familiar que sacude al clan Tinelli, Paula Robles, la exesposa de Marcelo Tinelli, volvió a mostrarse públicamente en el estreno de la segunda temporada de la obra “Ahora vos” y, sin ánimo de dar notas, la madre de Juanita Tinelli aseguró que lo único que le importa es contener y cuidar a su hija, sin involucrarse en polémicas.

“Lo único que quiero es cuidar a Juanita”, dijo Paula ante las cámaras de “Intrusos” (América TV), nota que se verá este lunes.

Desde un primer momento, Robles marcó su postura con fuertes posteos en las redes sociales y, este sábado, cuando le consultaron qué pensaba sobre toda la interna, buscó dejar en claro que su única intención en acompañar a su hija.

Qué dijo Soledad Aquino de Paula Robles

Soledad Aquino salió al aire en “Intrusos” (América TV) y arrojó duras críticas luego del escandaloso posteo que hizo Juanita Tinelli en Instagram, donde habló de amenazas y cuestionó algunas decisiones de su padre.

“Parece que fuera una madre ausente, pero, la verdad, yo no tengo idea de nada; en temas de plata, no me meto y no me importa”, manifestó Aquino, expareja del conductor, en diálogo con el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Sobre el contenido de la polémica publicación de Juana, Aquino, indicó: “Alguien que arma tanto bardo, no está bien; no corresponde exponer a sus hermanas, que tanto la aman; no está bien y no está bueno”.

“Yo nunca fui quilombera ni armé bardo con nadie. Lo único que me importa es que mis hijas estén bien y sanas. Si mis hijas Micaela o Candelaria hubieran hecho un quilombo así, las cago a pedos. Les diría: ‘¿están locas?’”, aseguró, visiblemente enojada.

Consultada sobre si creía lo que Juanita contó en su publicación, Aquino, lanzó: “Tengo familia y tengo moral, por eso, me da bronca. ¿Cómo se puede exponer a una chiquita tan joven? No tiene sustento. Yo, no le creo, para mí lo inventó para llamar la atención del padre… Perdón, para mí, no existió”.

Además, comentó que “el jueves estábamos por grabar para el reality, pero se suspendió porque Juanita inventó, tiró esta”, en alusión a la grabación que debió postergarse tras el escándalo mediático.

Por último, fue tajante al hablar de Paula Robles, madre de Juanita, al recordar cómo comenzó el vínculo entre ellos tras su separación de Tinelli: “Perdonar es divino. Soy católica, pero soy memoriosa, no me olvido. Me cruzo con ella, pero no es de mi estima”, concluyó.

