Dua Lipa llegó a la Argentina para presentar su “Radical Optimism Tour”, en River, el domingo 7 y sábado 8 de diciembre; previo a su primer show, la artista británica volvió a mostrar su amor por la gastronomía y, el lugar que eligió, fue la parrilla “Madre Rojas“, ubicada en el barrio de Villa Crespo, para disfrutar de una cena junto a su familia.

Cuánto gastó Dua Lipa en “Madre Rojas”

En un ambiente cálido y con estilo bistró, la cantante compartió una comida en la que la carne argentina fue la gran protagonista; según trascendió, esto fue lo que pidió la familia Lipa:

Pickles caseros: $5.000

Chinchulines: $7.000

Tortilla de papa: $14.700

Mollejas: $19.200

Corte de vaquillona: $56.800

Corte de Wagyu: $94.000

Cómo es Madre Rojas

El restaurante, propiedad de Juan Ignacio Barcos (ganadero, sommelier y chef) se destaca por su enfoque sustentable y por trabajar con productores que priorizan el bienestar animal; además de los platos que degustó Dua, la carta incluye especialidades como las papas fritas en grasa Wagyu, la morcilla con manzana verde y una cuidada selección de charcutería artesanal.

Dua Lipa hizo vibrar el Monumental con “De Música Ligera”

En su primera fecha en River, Dua Lipa volvió a conquistar al público argentino; esta es su tercera visita al país y deslumbró a sus fanáticos con “De música ligera” de Soda Stereo.

El recital comenzó puntual, a las 21:30 hs, con “Training Season”, seguida por “End Of An Era” y “Break My Heart”, tres hits que pusieron al público de pie desde el minuto uno.

Pero, el punto más alto del show llegó cuando Dua sorprendió al público con una versión de “De Música Ligera”, el himno eterno de Soda Stereo; miles de voces corearon al unísono el clásico de Gustavo Cerati.

No fue el único “guiño” al país, ya que, la cantante, había demostrado su conexión con la cultura argentina al recomendar la lectura de “Los peligros de fumar en la cama” de Mariana Enríquez, durante una entrevista previa al show.

El cierre, estuvo a la altura de la fiesta: “Dance The Night”, “Don’t Start Now” y “Houdini” sellaron una noche impecable.

