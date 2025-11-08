Maxi López volvió a ocupar el centro de la escena tras sincerarse, durante una entrevista en “Ferne con Grego”, sobre su pasado con Wanda Nara; alejado de los escándalos, el exfutbolista se mostró relajado y reveló cuál fue su mayor dolor tras separarse de la conductora de MasterChef Celebrity.

Durante la charla con Grego Rossello, López y Nara compartieron anécdotas personales y dejaron ver que, actualmente, mantienen una relación cordial y madura por el bienestar de sus tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.

En medio de la conversación, el conductor del ciclo lanzó una pregunta directa: ¿qué extrañaban el uno del otro?, al principio, Maxi intentó escapar con humor y comentó que lo que más quería era “que se cortara esa tarjeta”, en referencia a los gastos que tenía cuando estaban casados.

Sin embargo, Wanda lo presionó para que respondiera con sinceridad y fue, entonces, cuando el exjugador cambió el tono y habló desde lo más profundo. “A mí, lo que me costó mucho, fue que se desarmó la familia y, eso, fue algo que me pesó muchos años”, indicó con visible emoción.

Tras esta confesión, añadió: “Te lo tengo que decir en la cara: me pesó mucho, no podía, no podía… Hasta que, bueno, después, lo fui madurando y lo fui llevando”. Wanda, por su parte, reaccionó con empatía y le respondió: “Bueno, pero ahora tenés esa familia”, a lo que Maxi asintió, y, cerró expresando: “Sí, sí, por eso dije que festejo el momento en el que estamos”.

