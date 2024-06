Luego de la polémica salida de Juliana “Furia” Scaglione de la casa de Gran Hermano (Telefe), la exparticipante tuvo su debate y se enfrentó a los analistas: Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Ceferino Reato, Laura Ubfal y Eliana Guercio, quienes cuestionaron sus actitudes durante el juego; tras ser criticada, Furia no se guardó nada y lanzó unas fuertes declaraciones.

Los polémicos dichos de Furia después de abandonar Gran Hermano

Scaglione, se presentó con un muñeco de bebé y, en broma, dijo: “He venido con mis niños y traje a mi bebé. Este, es el niño Bauti, y el niño Nico, que los he cuidado”.

Después estos dichos y, antes de que los panelistas den sus opiniones sobre sus escandalosas acciones en la competencia, el conductor, Santiago del Moro, le mostró un tape de todo lo que generó entre su fandom, “Los Furiosos”.

Al ver el conmovedor video, Furia explicó por qué ingresó al reality. “Quería cambiar mi vida. Me sentía muy ahogada con el hecho de no poder comprarme nada… Todo era trabajar para comprarme la comida, lo básico”, manifestó.

Ante esto, Guercio, su fiel seguidora, se quebró al expresar la admiración y aprecio que le tiene. “Me cambiaste la vida desde que me quebré el tobillo. Fuiste mi entretenimiento diario y, gracias a vos, no me deprimí como me habían pronosticado”, aseguró.

Por otro lado, Scaglione se refirió a la sanción que recibió cuando tuvo la fuerte pelea con Mauro Dalessio. “Venía pidiendo, hace bastante, que me la sacarán, porque la persona por la cual me la habían puesto ya no estaba en la casa y con los que me grité tampoco estaban ahí”, contó.

Luego, Pérez le consultó por una escena específica, donde ella había dicho que “alguien estaba escuchándola detrás de la puerta” y, en realidad, no había nadie. “Hay dos cosas importantes en el juego: una, es intentar dormir, porque si no estás delirando, literal; después, es jugar con la cabeza del otro, en lo que es psicológico”, respondió.

En esa línea, prosiguió: “Hay una persona que me lo va a creer y otra que dirá ‘ey, te está manipulando’. Yo, me encontré con muchos jugadores que sé que son maquiavélicos, grandes jugadores que están afuera y fueron grandes jugadores psicológicos… son manipuladores, falsos, fallutos y yo soy la buena”, se defendió.

También, Furia dio su parecer sobre qué es la violencia. “Gran Hermano no avala ningún tipo de violencia, pero discutir y gritar no lo es; insultar, no es violencia”, sostuvo. “Insultar, sí lo es”, le retrucó Reato. “¿Usted, cuántas veces se enojó en su vida? ¿usted, nunca puteó? A mí me encantaría que alguna vez entres a jugar”, le contestó indignada, y, para cerrar, señaló: “El juego es magnífico y ser parte de él también. Ahora, los que no quieren hacer nada son caracoles y siento mucho que te moleste que diga cosas feas de las personas, pero, realmente, con lo que vale, nosotros tenemos que brindar lo mejor”.

¿Quiénes quedan en competencia en Gran Hermano?

Dentro del juego, se encuentran:

Emmanuel Vich .

. Darío Perez Corti.

Martín Ku .

. Bautista Mescia .

. Nicolás Grosman.

