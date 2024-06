El presidente Javier Milei encabezó el acto oficial por el Día de la Bandera en Rosario, Santa Fe. El mandatario estuvo acompañado por ministros de su Gabinete y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Además, estuvieron presentes la vicepresidenta Victoria Villarruel; la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la canciller Diana Mondino; la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el Ministro de Defensa, Luis Petri; el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el Ministro de Salud, Mario Russo; la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el Secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; el Secretario de Prensa, Eduardo Serenellini; el Subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem, y el Vicejefe de Gabinete Ejecutivo de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, fue primer orador del acto y destacó el accionar de las fuerzas federales en la ciudad para combatir la inseguridad provocada por el narcotráfico. “Por fin se aísla a los delincuentes en las cárceles en vez de dejar home office del delito“, subrayó.

Por su parte, el gobernador santafesino, Maxi Pullaro, destacó el accionar contra el narcotráfico y señaló que “estamos los tres poderes y los tres niveles del Estado juntos”.

También se dirigió al Ejecutivo nacional. “Mire al interior productivo, nos faltan obras de infraestructura para desplegar el potencial que tiene nuestro país. Necesitamos que nuestros jóvenes estén en las universidades para unir el conocimiento con el sistema productivo. Acompañamos el equilibrio fiscal pero necesitamos desarrollo económico, crecimiento y unificar nuestro sistema educativo. Necesitamos federalismo“, planteó.

A su turno, el Presidente resaltó la figura de Manuel Belgrano y aseguró que era un “maximalista de la libertad”. Además, elogió al creador de la bandera nacional por ser un “ejemplo de austeridad y honradez en el ejercicio de la autoridad pública” y porque “eligió no renunciar a la bandera, aún a pesar de las órdenes de Buenos Aires”, ya que la libertad “a la larga siempre se abre camino, por más que unos pocos se resistan o la quieran contener”.

Por último, el jefe de Estado convocó nuevamente a los principales dirigentes políticos a firmar el Pacto de Mayo, luego de la aprobación de la Ley Bases, que se realizará el próximo 9 de Julio.

“Quiero aprovechar para convocar a todos las autoridades políticas, gobernadores de las provincias argentinas, expresidentes de la Nación, empresarios, trabajadores y a toda la ciudadanía argentina a que nos encontremos el 9 de Julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo“, expresó Milei.

“Deseo que este año sea recordado en la historia argentina como el punto de inflexión en el que volvimos a empezar a ser grande. Que dios bendiga a los argentinos”, agregó.

Además, Milei llamó a que “depongamos las anteojeras partidarias, nos desprendamos de nuestros intereses particulares y trabajemos juntos para establecer el nuevo orden económico que la Argentina necesita para volver a ser una potencia mundial”, y manifestó su deseo de que “este año sea recordado en la historia Argentina como el punto de inflexión en el que volvimos a empezar a ser grandes”.

Los puntos más destacados del discurso de Milei en el Día de la Bandera

• “Por más titánico que parezca el desafío, cada decisión, de cada individuo, puede tener un peso determinante en el devenir de nuestra historia”.

• “Belgrano era un maximalista de la libertad, eligió no renunciar a la bandera, aún a pesar de las órdenes de Buenos Aires, porque la libertad no pide permiso, la libertad se impone. No se esperan las órdenes de ningún burócrata que especula con qué conviene”.

• “La libertad es un instinto innato de ser argentino y es por eso que, a la larga, siempre se abre camino, porque la libertad es ineludible, por más que unos pocos se resistan o la quieran contener”.

• “Belgrano no solo fue un líder de hombres, sino también fue un ejemplo de austeridad y honradez en el ejercicio de la autoridad pública”.

• “Cuando recibió un premio de la Asamblea por sus victorias en las batallas de Salta y Tucumán, lo donó entero para construir cuatro escuelas en el norte”.

• “Lamentablemente, esas escuelas nunca se hicieron porque el dinero nunca llegó a donde debía llegar. Belgrano también, como tantos otros después de él, tuvo que enfrentarse a las porosas manos de los políticos”.

• “Belgrano murió pobre, sin poder cobrar el dinero que el Estado le debía en conceptos de sueldos como general. No es un invento de las últimas décadas que los políticos le falten el respeto a los uniformados que ponen el cuerpo por la patria, sino una tradición, lamentablemente, que debemos terminar”.

• “El juramento a la bandera es un momento sagrado para los argentinos porque la bandera es, de alguna forma, la encarnación de la patria y, en consecuencia, la forma más tangible de jurar lealtad a nuestra tierra”.

• “Sueño con un mundo en que la bandera Argentina flamea alto en el cielo, orgullosa entre las naciones más prósperas de la tierra. Que volvamos a ocupar el rol que alguna vez supimos conseguir y que escribamos un nuevo capítulo en la historia del progreso argentino”.

• “ Para poder alcanzar el sueño de una Argentina próspera y libre, es fundamental que todos aquellos que compartimos la causa de la libertad, que todos aquellos que entendemos que la Argentina tiene que volver a abrazar las ideas que nos hicieron grandes, depongamos las anteojeras partidarias, nos desprendamos de nuestros intereses particulares y trabajemos juntos para establecer el nuevo orden económico que la Argentina necesita para volver a ser una potencia mundial”.

• “Quiero aprovechar este día, con la bandera Argentina flameando en el cielo, avanzada ya la sanción de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, para convocar a todas las autoridades políticas, los gobernadores de las provincias argentinas, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la nación, los miembros de la honorable Corte Suprema de Justicia, empresarios, trabajadores y, por supuesto, a toda la ciudadanía argentina que nos encontremos la noche del próximo 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo y finalmente empecemos juntos a dar vuelta la página de nuestra historia”.

• “Deseo que este año sea recordado en la historia Argentina como el punto de inflexión en el que volvimos a empezar a ser grandes. Que Dios bendiga a los argentinos”.